Leia aqui a edição do DN desta terça-feira, 2 de junho

Médicos e enfermeiros esperam que só serviços mínimos funcionem. A greve geral faz a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 2 de junho.Federação Nacional dos Médicos e Sindicato dos Enfermeiros Portugueses juntaram-se à greve geral decretada pela CGTP-IN para quarta-feira e acreditam que a “adesão” será em “massa”, porque, dizem, o “pacote laboral é penoso”. As áreas mais afetadas devem ser “consultas e cirurgias programadas”.Lei laboral. UGT “não mobiliza nem desmotiva” ninguém a aderir à “greve nacional” Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Outros destaques:INE atualiza estatísticas dia 22 após polémica sobre número de imigrantes em PortugalEntrevista. Paulo Núncio: “É importante que na revisão seja possível ultrapassar chumbo do Constitucional à perda de nacionalidade”IATA. “Portugal é um mau caso. Ou a lei muda, ou os passageiros ficarão nos aeroportos indefinidamente”Guerra. Trump pressiona Netanyahu a recuar para salvar diálogo com o Irão Teatro. Marina Mota leva ‘Radojka’ ao Parque Mayer, com saudade de outros temposFutebol. Rúben Neves: “A nossa convicção é voltar com a taça na mão”