Ucraniano morto é "inaceitável e uma vergonha", diz Cabrita. Mudanças profundas no SEF do aeroporto

A investigação à morte do imigrante ucraniano que estava à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa concluiu que foram as agressões violentas dos três inspetores desta polícia que provocaram a morte de Ihor Homeniuk a 12 de março passado. Vão ser acusados em coautoria pelo homicídio.