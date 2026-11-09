Mercado de Natal no Rossio, em Lisboa.
Mercado de Natal no Rossio, em Lisboa.Reinaldo Rodrigues
Economia

União de Associações do Comércio e Serviços pede a Moedas livre circulação no Rossio e teme despedimentos

Jorge Nuno Sá, ex-presidente do Aliança e nas listas do PSD para a Assembleia Municipal, liderou organização como vice-presidente na Câmara de Lisboa. Quer manifestação pela habitação noutro local, tal como o edil lisboeta, e fala em prejuízos económicos.
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O vice-presidente da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), Jorge Nuno Sá, reuniu-se com Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, esta segunda-feira, e reiterou o que havia explicitado no fim de semana e que, de resto, o edil lisboeta também vincou. O dirigente pede a saída dos protestos pela habitação do Rossio.

"Se a Feira de Natal está ali há tantos anos, no Rossio, não é por acaso. Temos razão na reivindicação. Porque este é um problema sério, económico e pode tornar-se um problema social. Temos de encontrar soluções para abrir a circulação no Rossio, darmos seguranças às pessoas, aos comerciantes e voltarmos à atividade económica normal", principiou Jorge Nuno Sá, vice-presidente da organização.

"O bom senso deve imperar e a Justiça também. Porque também fica claro na decisão de tribunal que o mercado de natal é para ser ali instalado, portanto quem a elogia que a cumpra", reiterou, apontando que "há direitos que estão a ser afetados" e que "há muitas zonas da cidade em que se podem fazer protestos". "A manifestação é um direito, mas estamos a falar da zona comercial por excelência da cidade", vincou.

Jorge Nuno Sá é antigo líder da JSD, foi presidente da Junta de Freguesia de Alcântara e deputado pelo PSD, desvinculou-se do partido social-democrata em 2017, rumou ao Aliança, criado por Santana Lopes, onde foi presidente de 2021 a 2025 antes da extinção. Na declaração às televisões, repetiu provocações a Renata Cambra, porta-voz dos Trabalhadores Unidos e com autorização do Tribunal para pernoitar no Rossio.

"Se existirem despedimentos em janeiro [entre comerciantes], a professora Renata Cambra continuará a receber do Ministério da Educação. É o que está aqui em causa. Os comerciantes que não faturam podem não conseguir pagar salários", explanou Jorge Nuno Sá, que foi candidato nas listas de Moedas à Assembleia Municipal em 2025.

Na intervenção, confidenciou ainda ter a convicção de "que isto seja resolvido numa ou em duas semanas", mas não precisou desenvolvimentos ou informações a este respeito apesar de questionado.

As tendas vão continuar no Rossio, pelo menos essa é a intenção dos organizadores do movimento Acampada. Renata Cambra admitia a possibilidade de mudar a localização do protesto. Vários porta-vozes do movimento reiteraram que a "luta era coletiva" e que "não respondia apenas à decisão e opinião de uma pessoa".

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