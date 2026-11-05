Moedas insiste na saída da Acampada para mercado de Natal e propõe manterem uma tenda no Rossio

A Câmara de Lisboa propôs esta quinta-feira, 5 de novembro, a Renata Cambra que mantenha apenas uma tenda no Rossio aquando do mercado de Natal e que os protestos pela habitação sejam deslocalizados para o Largo de São Domingos, Martim Moniz ou Restauradores.

“A CML [Câmara Municipal de Lisboa] propõe que Renata Cambra possa manter simbolicamente uma tenda no Rossio durante o mercado de Natal, mantendo a possibilidade de escolha de um dos três espaços alternativos para a continuação dos protestos”, indicou o gabinete do presidente da CML, Carlos Moedas (PSD), em comunicado.

A liderança camarária considerou que esta é “mais uma solução de compromisso” para conciliar o protesto pela habitação, promovido pelo movimento Acampada de Lisboa desde 17 de outubro no Rossio, e o mercado de Natal naquela mesma praça, previsto arrancar no dia 13 de novembro.

“Este é mais um esforço da Câmara Municipal de Lisboa para encontrar um ponto de equilíbrio entre a expressão do protesto e a razoabilidade do tradicional mercado de Natal no Rossio, respeitando a importância de ambas as iniciativas para a cidade”, expôs.