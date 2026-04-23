Kyriakos Pierrakakis (atual presidente do Eurogrupo e ministro grego), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças português) e Carlos Cuerpo (ministro da Economia espanhol). Bruxelas, 9 de março de 2026.
Kyriakos Pierrakakis (atual presidente do Eurogrupo e ministro grego), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças português) e Carlos Cuerpo (ministro da Economia espanhol). Bruxelas, 9 de março de 2026.Foto: EPA / OLIVIER HOSLET
Economia

Previsão de défice a enviar a Bruxelas rondará 0,3%, mas analistas desconfiam

Orçamento de 2026 tinha meta de excedente de 0,1% do PIB que hoje parece miragem. Agência de ratings prevê défice de 0,3%, outros apontam para 0,6%. Redução da dívida continuará de vento em popa.
Luís Reis Ribeiro
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