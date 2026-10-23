Preços das casas sobem 18,4% no segundo trimestre com Lisboa e Porto a perder força

Os preços dos alojamentos familiares aumentaram 18,4% no segundo trimestre deste ano face a igual período do ano passado, assinalando uma variação menos vincada do que a registada no primeiro trimestre. Nos municípios de Lisboa e Porto, o ritmo de subida perdeu intensidade.

De acordo com as Estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local, divulgadas esta sexta-feira, 23 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foram transacionados 37.854 alojamentos familiares no segundo trimestre, com o preço mediano a fixar-se nos 2445 euros por metro quadrado (m²). O valor representa um avanço homólogo de 18,4%, desacelerando face aos 19,8% observados nos primeiros três meses do ano. Paralelamente, o volume total de transações recuou 9,0% no território nacional em termos homólogos.

O preço mediano subiu com particular expressão nas sub-regiões do Médio Tejo (25,4%), Oeste (24,0%), Lezíria do Tejo e Região Autónoma dos Açores (ambas com 23,9%) e Península de Setúbal (22,2%). Observaram-se aumentos de preços na totalidade das 26 sub-regiões NUTS III.

Os valores por metro quadrado mais elevados concentraram-se nos municípios de Lisboa (5.299 euros/m²), Cascais (5.200 euros/m²) e Oeiras (4.704 euros/m²). Em 10 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes verificou-se uma aceleração da taxa de variação homóloga face ao trimestre anterior — menos um concelho do que no arranque do ano.

As maiores acelerações deram-se em Loures (mais 9,7 pontos percentuais) e Matosinhos (mais 9,5 p.p.). Em sentido inverso, os municípios de Lisboa e do Porto registaram perdas de intensidade nas subidas (quebras de 8,9 p.p. e 5,4 p.p., respetivamente), cabendo a Guimarães a desaceleração mais acentuada do país (menos 13,4 p.p.).

Residentes no estrangeiro pagam mais do que a média

Nos principais centros urbanos, os preços liquidados por compradores com residência fiscal no estrangeiro mantiveram-se substancialmente superiores aos dos residentes em território nacional. A discrepância atingiu 47,0% na Grande Lisboa e 37,5% na Área Metropolitana do Porto.

Para estes compradores internacionais, as habitações ficaram 15,7% mais caras em termos homólogos, atingindo um valor mediano de 3182 euros/m², contra uma mediana de 2421 euros/m² no caso dos compradores com domicílio fiscal em Portugal.

As cinco sub-regiões com preços acima da média nacional repetem-se no topo da tabela em ambos os grupos: Grande Lisboa (5.878 euros/m² para não residentes e 4000 euros/m² para residentes), Algarve (4.143 euros e 3368 euros), Península de Setúbal (3240 euros e 3063 euros), Região Autónoma da Madeira (3611 euros e 2785 euros) e Área Metropolitana do Porto (3640 euros e 2648 euros).

Preços sobem menos para compradores institucionais

No segmento das famílias, o preço mediano situou-se nos 2493 euros/m² (um aumento homólogo de 19,3%), enquanto nos restantes setores institucionais — empresas, fundos de investimento e entidades públicas — a mediana fixou-se nos 2096 euros/m² (uma progressão de 12,0%).

Entre as cinco sub-regiões com os valores medianos mais altos, quatro registaram preços acima da média nacional em ambas as categorias de comprador: Grande Lisboa (4.073 euros/m² nas famílias e 3.584 euros/m² no setor institucional), Algarve (3.509 euros e 3.458 euros), Península de Setúbal (3.128 euros e 2.338 euros) e Área Metropolitana do Porto (2.694 euros e 2.400 euros). A Região Autónoma da Madeira (2.886 euros/m² e 1.995 euros/m²) também ultrapassou a referência nacional no segmento familiar.

O maior diferencial entre categorias verificou-se no Oeste, onde o valor mediano suportado pelas famílias superou o dos institucionais em 954 euros/m², uma diferença de 66,5%.