Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026Leonardo Negrão
Sociedade

Construção e habitação pública são solução para crise na habitação, diz Governador do Banco de Portugal

Álvaro Santos Pereira entende que "as soluções têm de vir do lado da oferta, construir mais", e diz que a habitação pública está "bastante abaixo do que acontece na OCDE".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O governador do Banco de Portugal (BdP) insistiu esta quinta-feira, 22 de outubro, que as soluções para a crise na habitação têm de vir do lado da oferta, com mais construção e habitação pública, apelando a consenso a nível nacional.

Num seminário organizado pelo BdP com o Banco de Espanha realizado esta quinta-feira em Lisboa, Álvaro Santos Pereira salientou que o banco central tem estado a falar no tema da habitação, mas que a sua função é apresentar os dados e não entrar no debate político.

O banco central tem vindo a "reiterar há bastante tempo que as soluções têm de vir do lado da oferta, construir mais", e, por outro lado, a nível internacional, a habitação pública está "bastante abaixo do que acontece na OCDE", sendo outra área que tem de ser trabalhada.

Para o governador, é necessário aumentar a oferta e habitação pública, admitindo ainda assim que "também existe problema de atração de mão-de-obra para o setor".

O governador do Banco de Espanha, José Luis Escrivá, também presente no painel, salientou que o setor da construção saiu muito danificado da crise anterior e tem tido dificuldade em acompanhar a necessidade de construir casas.

Santos Pereira sinalizou ainda que se deve agilizar licenciamentos e diminuir a burocracia para aumentar a oferta o mais rapidamente possível, assumindo que também se viu noutros países, como no Canadá, na Austrália e na Suécia, que "quando existe desequilíbrio, demora tempo" a resolver.

"O que é importante é coletivamente darmos conta do que está a acontecer, deste desequilíbrio, e tentar chegar ao acordo e consenso possível a nível nacional para darmos soluções ao problema", apontou, defendendo também a necessidade de trabalhar em conjunto para ultrapassar este desafio.

Os governos, o setor privado, as autoridades locais e as universidades devem trabalhar em conjunto para melhorar a situação o mais rápido possível, argumentou.

Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
Reunião conjunta sobre habitação pedida pela IL não vai acontecer. Mariana Leitão acusa outros partidos de "total inflexibilidade"
Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
Bankinter Portugal já usou 75% da garantia pública para habitação jovem
Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
Habitação leva esquerda e direita ao passa-culpas no Parlamento
Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
Habitação: Governo compreende “cidadãos portugueses que sofrem angústia” e culpa “imobilismo e inércia” ao PS
Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
Habitação. Oposição impôs esta tarde debate de urgência proposto pelo Livre contra decisão de Aguiar-Branco
Álvaro Santos Pereira, Governador do BdP, durante a sua intervenção na Money Conference 2026
PSD "disponível" para negociar "novas soluções para habitação" que complementem política do governo
Banco de Portugal
Habitação
construção
Álvaro Santos Pereira
habitação pública
Diário de Notícias
www.dn.pt