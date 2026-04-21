Negócio da manutenção da TAP arrefece às portas da privatização
Foto: Jorge Amaral
Economia

Negócio da manutenção da TAP arrefece às portas da privatização

Companhia reduz serviços de manutenção a clientes da Europa e EUA. Falta de espaço e de peças e realocação dos recursos na operação interna têm impactado crescimento. Trabalhadores acusam TAP de estar a perder receitas na véspera da venda.
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