Lufthansa reúne-se com trabalhadores da TAP em vésperas da segunda fase da privatização
Lufthansa reúne-se com trabalhadores da TAP em vésperas da segunda fase da privatização

Alemães abordaram sindicatos para um encontro antes da segunda fase da venda. Trabalhadores pedem ao futuro comprador garantias das condições laborais e clarificação sobre o futuro da empresa.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a
TAP
Privatização da TAP
Lufthansa

