Lockheed Martin desafia empresas portuguesas a produzir partes do F-35

A Lockheed Martin, construtora do caça F-35, vai convidar formalmente, até final de novembro, quatro empresas portuguesas a apresentarem propostas que lhes permitam assegurar a produção no país de partes do caça norte-americano, que é um dos principais concorrentes ao plano de reequipamento da Força Aérea Portuguesa (FAP), visando a substituição da atual frota de F-16 (também eles produzidos pela Lockheed Martin).

“Nos últimos dois anos temos trabalhado com a Força Aérea Portuguesa, com o AED [o cluster português que representa e dinamiza as indústrias de Aeronáutica, Espaço e Defesa no país, reunindo mais de 170 entidades], com a IdD Portugal Defence [empresa pública que gere as participações acionistas do Estado Português nas indústrias da área da defesa] e com o ISEP [Instituto Superior de Engenharia do Porto] e identificámos um portfólio diversificado de projetos em que Portugal pode participar. Agora, o programa F-35 [que tem duração prevista até 2070] identificou a necessidade de uma segunda fonte para dois componentes estruturais do avião e, nesse sentido, iremos enviar nas próximas semana um pedido de proposta competitiva a quatro empresas da indústria portuguesa para que concorram e assegurem esse trabalho”, adiantou esta quarta-feira, 21 de outubro, Liza Herrmann, responsável da Lockheed Martin que tem sido o principal rosto nos contactos com as entidades portuguesas – governo, FAP e também empresas do setor privado.

Os nomes das quatro empresas não foram divulgados, por questões de confidencialidade comercial e concorrência, mas já existiram contactos prévios para aferir a disponibilidade e capacidade de responderem positivamente ao caderno de encargos da Lockheeh Martin. O setor em que operam é o de compósitos e estruturas, muito importante para o desenvolvimento aeronáutico porque consegue criar componentes estruturais dos aviões com recurso a materiais mais leves e mais resistentes a pressões extremas e grandes variações de temperatura.

As partes específicas do avião que poderão passar a ser construídas em Portugal também não foram reveladas.

As empresas portuguesas serão quatro dos dez concorrentes à produção destas partes do F-35, revelou ainda a Lockheed Martin, que, no total, identificou 17 projetos potenciais em Portugal (envolvendo coprodução, tecnologia e manutenção). "Estamos convencidos que Portugal tem capacidades industriais que podem melhorar o nosso portfólio", acrescenta a responsável da empresa norte-americana.

Este piscar de olho à indústria nacional vai ao encontro do que tem defendido o governo português em relação à substituição da frota de F-16, considerando que o investimento a realizar na aquisição de novos caças deve traduzir-se em contrapartidas diretas para o país, seja através da integração de empresas na cadeia global de fabricantes e fornecedores ou na criação de mais emprego qualificado.

O valor total a investir pelo Estado pode alcançar os 5 mil milhões de euros, para todo o ciclo de vida de aproximadamente 30 aeronaves (um número que ainda não foi fechado). O custo deverá incorporar despesas com logística, treino de pilotos e manutenção.

O desafio da Lockheed às empresas nacionais é também uma resposta aos principais concorrentes do F-35 num futuro negócio com Portugal. Além da Lockheed, disputam o contrato a sueca Saab (com o caça Gripen E), o consórcio europeu Airbus (Eurofighter) e a francesa Dassault (Rafale). Todas assinaram memorandos com a AED Cluster Portugal para injetar contrapartidas na economia nacional – a Saab admite uma linha de montagem final em Portugal do Gripen E; a Airbus já tem acordos assinados com dezenas de empresas nacionais para integrarem o projeto do Eurofighter e acena com o reforço das parcerias industriais já existentes; e a Dassault entra em jogo juntamente com outros parceiros tecnológicos no caça Rafale, casos da Thales e da Safran, alargando assim o leque de oportunidade de potenciais parcerias com o tecido empresarial português.