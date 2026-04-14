Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI. Washington, 14 de abril de 2026.
Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI. Washington, 14 de abril de 2026.Foto: JIM LO SCALZO / EPA
Economia

FMI. "Pequeno défice" português vai ser 0,1% este ano, mas inflação terá das maiores subidas do euro

Fundo traça cenário sombrio. Diz que mundo enfrenta já um choque económico e, se a guerra não acabar, virá uma crise gravíssima. Pede aos bancos centrais que aguentem subidas de juros enquanto puderem
Luís Reis Ribeiro
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