Empresas portuguesas usam e abusam de cláusulas de confidencialidade e de não agressão nos contratos laborais

As chamadas "cláusulas de não concorrência" e outras práticas "relacionadas", onde se incluem, por exemplo, cláusulas de confidencialidade impostas aos trabalhadores nos seus contratos ou outras do tipo de não agressão, como concertação e combinação entre empresas para não se aumentarem salários dos trabalhadores ou impedirem-se normais transferências de mercado (contratações) entre empresas, são "restrições anti-concorrenciais" que muitas empresas portuguesas estão a impor aos trabalhadores – e muitas sabem disso e admitem-no, denuncia a OCDE.Além de algumas destas práticas (como a combinação de não aumentar pessoas) serem claramente ilegais, também servem de empecilho à "mobilidade laboral, que é essencial para a eficiência e a equidade da economia" portuguesa. As críticas surge num novo estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).Estes impedimentos considerados "excessivos" constam de um grande número de contratos individuais assinados entre empregadores e empregados em Portugal, prolongando-se o seu efeito restritivo das regras da 'sã' concorrência, já depois da saída dos trabalhadores dessas empresas (via rescisões, por exemplo).Isto, faz notar a OCDE, é muito negativo pois distorce o mercado laboral português, e compara mal com a média registada ao nível dos países desenvolvidos, os 38 que atualmente integram a organização sediada em Paris.Algumas dessas restrições mais comuns podem ser os chamados "acordos de confidencialidade", "acordos de não contratação", "os acordos de fixação salarial" ou cláusulas em que o trabalhador se obriga a, por exemplo, não levar consigo clientes seus ou mesmo que aliciar colegas, uma vez que abandone o cargo e a empresa onde esteve.De acordo com a nova edição das Perspetivas de Emprego 2026 (Employment Outlook 2026), divulgada esta terça-feira, este tipo de barreiras que nascem por iniciativa dos empregadores e para seu benefício, sendo algumas "legítimas", mas a maioria não o é e aqui Portugal compara mal em termos internacionais. A OCDE diz estar preocupada com este fenómeno."As cláusulas de não concorrência e relacionadas são relativamente comuns em Portugal", começa por apontar o novo estudo da organização. O extenso inquérito feito pela OCDE e a Universidade de Bocconi (Itália) abrangeu 15 países, mais de 6000 empresas e 32 mil empregados do sector privado.Em Portugal, os resultados recolhidos junto dos patrões, gestores e trabalhadores indicam que "entre 24% e 32% dos trabalhadores do setor privado estão atualmente vinculados por uma cláusula de não concorrência, em comparação com uma média de 20% a 30% nos países da OCDE abrangidos pelo inquérito"."Os resultados do inquérito aos trabalhadores confirmam também uma elevada prevalência destas cláusulas: 12% dos trabalhadores afirmam estar vinculados por uma cláusula de não concorrência, enquanto outros 15% consideram que “provavelmente” estão sujeitos a uma dessas cláusulas".De acordo com a organização, "nos países da OCDE abrangidos pelo inquérito, as médias são de 15% e 21%, respetivamente", mas há uma explicação: "a menor incidência reportada pelos trabalhadores [portugueses] sugere um nível mais reduzido de conhecimento sobre a existência destas cláusulas, bem como uma maior incerteza por parte dos empregados quanto à sua situação contratual".A OCDE defende, como sempre, que "a mobilidade laboral é essencial para a eficiência e a equidade da economia — permitindo o ajustamento estrutural, uma melhor correspondência entre trabalhadores e empresas, a difusão do conhecimento e um maior poder de negociação dos trabalhadores —, mas está a ser cada vez mais limitada pela utilização alargada de cláusulas de não concorrência e de acordos relacionados em vários países da OCDE".Diz ainda que, "embora algumas restrições aplicáveis após a cessação do contrato de trabalho possam proteger legitimamente segredos comerciais, relações com clientes ou investimentos em formação, há cada vez mais evidências de que estas cláusulas são frequentemente utilizadas de forma excessiva, limitando a mobilidade dos trabalhadores, o crescimento dos salários e a inovação".Em atualização.OCDE apoia Prestação Social Única e critica pressões para cortar na idade da reforma.Derrota do Pacote Laboral: os “amigos” oportunistas.Voto no Pacote Laboral foi surpresa para maioria da bancada do Chega.Pacote laboral. Palma Ramalho promete que voltará a fazer "esta e outras reformas por Portugal".Pedro Roque Oliveira resume a rejeição do pacote laboral: "tanto barulho para nada".Pacote laboral rejeitado com chumbo do Chega e da Esquerda. Só PSD, CDS e IL votaram a favor