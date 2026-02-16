Luís Montenegro (primeiro-ministro), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças) e António Leitão Amaro (ministro da Presidência).
Luís Montenegro (primeiro-ministro), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças) e António Leitão Amaro (ministro da Presidência).Foto: Leonardo Negrão
Economia

Défice? Sarmento tranquiliza colegas do Eurogrupo e diz que contas certas são para manter

Depois da destruição das tempestades, ministro diz em Bruxelas que "tudo faremos, dentro do apoio de emergência e de construção, para manter o equilíbrio das contas públicas e a redução da dívida".
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Mau Tempo
pacto de estabilidade
Joaquim Miranda Sarmento
Dívida pública
Défice orçamental
Ministro das Finanças
contas públicas
Eurogrupo
excedente orçamental
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt