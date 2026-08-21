O preço dos combustíveis continua em alta.
O preço dos combustíveis continua em alta.Paulo Spranger
Economia

Crise no Estreito de Ormuz empurra gasóleo para cima dos dois euros em Portugal

Preços vão subir dez cêntimos no litro de gasóleo e nove cêntimos na gasolina, segundo estimativas do ACP. A gasolina vai aproximar-se dos dois euros por litro e o gasóleo ultrapassa esse valor.
Tomás Gonçalves Pereira
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Os preços dos combustíveis vão subir novamente na próxima semana. O gasóleo deverá continuar mais caro do que a gasolina.

De acordo com as estimativas do Automóvel Club Portugal (ACP), o preço médio por litro deverá escalar dez cêntimos no gasóleo simples e nove cêntimos na gasolina 95 simples.

Ora, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo custa 1,967 euros, ao passo que o litro de gasolina está nos 1,885 euros por litro, em média, nesta sexta-feira, 21 de agosto.

Caso se confirmem as previsões, o gasóleo vai atingir 2,068 euros e a gasolina chega aos 1,977 euros, no que diz respeito a preços médios, na segunda-feira.

Para serem fechadas as contas, falta conhecer os preços de fecho dos mercados nesta sexta-feira e o eventual aumento do desconto no ISP.

Os preços do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis continuam em forte alta, devido à guerra entre EUA e Irão. Em causa está sobretudo a redução do tráfego no estreito de Ormuz.

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