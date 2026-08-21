Crise no Estreito de Ormuz empurra gasóleo para cima dos dois euros em Portugal

Os preços dos combustíveis vão subir novamente na próxima semana. O gasóleo deverá continuar mais caro do que a gasolina.

De acordo com as estimativas do Automóvel Club Portugal (ACP), o preço médio por litro deverá escalar dez cêntimos no gasóleo simples e nove cêntimos na gasolina 95 simples.

Ora, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo custa 1,967 euros, ao passo que o litro de gasolina está nos 1,885 euros por litro, em média, nesta sexta-feira, 21 de agosto.

Caso se confirmem as previsões, o gasóleo vai atingir 2,068 euros e a gasolina chega aos 1,977 euros, no que diz respeito a preços médios, na segunda-feira.

Para serem fechadas as contas, falta conhecer os preços de fecho dos mercados nesta sexta-feira e o eventual aumento do desconto no ISP.

Os preços do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis continuam em forte alta, devido à guerra entre EUA e Irão. Em causa está sobretudo a redução do tráfego no estreito de Ormuz.