Complemento Solidário para Idosos. OE 2027 aposta em estagnação nos beneficiários

A ser assim, o gasto com esta prestação não contributiva, criada em 2005 para combater a pobreza nos idosos e atribuída mediante condição de recursos (ou seja, é preciso apresentar prova dos rendimentos totais do agregado), aumentará 474,7 milhões de euros em quatro anos, num acréscimo de 202% desde 2023, quando se saldou em 235 milhões de euros.

Trata-se de um aumento percentual expressivo, mas que fica ainda assim abaixo da projeção de mais 259% que o Conselho de Finanças Públicas (CFP) apresentou em setembro de 2025, tendo como base a promessa de Luís Montenegro de aumentar o valor de referência da prestação para 870 euros até 2029.

Nessa previsão, recorde-se, o CFP calculava, com base no crescimento médio anual do número de beneficiários em 2024 e 2025 (que foi de 70 mil no primeiro ano e 32 mil no segundo, num total de mais 102 mil idosos abrangidos em dois anos) e dividindo pelos quatro anos até 2029 o acréscimo do valor de referência prometido (ou seja, atribuindo a cada um desses anos um aumento de 60 euros), uma despesa de 845 milhões de euros de CSI já em 2027. Alertando para o “risco acrescido”, para o equilíbrio orçamental, do referido compromisso.

Este compromisso, que a coligação governamental inscreveu no seu programa sem nunca revelar, em qualquer dos documentos orçamentais até agora publicados (incluindo o relatório do Orçamento de Estado de 2027, no qual volta a referir a meta de 870 euros em 2029), qualquer cálculo quanto ao respectivo impacto orçamental ou apresentar uma estimativa do número de beneficiários abrangidos — as tentativas do DN, como de outros media, de obter resposta a essas questões nunca tiveram sucesso —, implica que o valor de referência do CSI tenha de aumentar 150 euros nos próximos dois anos (2028 e 2029), deixando para o final do mandato quase 50% dos incrementos prometidos para seis anos (desde 2024).

Montenegro prometeu 820 euros em 2028

Aliás, tendo em conta a primeira promessa de Luís Montenegro — apresentada em novembro de 2023 e renovada no programa de Governo que resultou das legislativas de março de 2024 —, de fazer chegar o valor de referência do CSI a 820 euros em 2028, o aumento entre 2027 e 2028 terá de ser de 100 euros.

Recordemos o que se lia no referido programa de Governo: “Para combater a pobreza, reforçar gradualmente o valor do CSI numa trajetória orientada para que em 2028 os reformados em situações de maior fragilidade possam ter um valor de referência garantido de 820 euros (…).”

E, no programa eleitoral da AD para a legislatura 2024/2028, na página 98, num quadro intitulado “tabela 4: despesas”, lia-se: “Aumento gradual do Complemento Solidário para Idosos até 820 euros (estimativa alta de 200 milhões por ano)”, “horizonte temporal 2025/2028” e “total medida”: “800”. Segundo estas contas — as únicas até agora apresentadas para o incremento da despesa com o CSI em quatro anos —, a equipa financeira da coligação, presidida pelo atual ministro do setor, Joaquim Miranda Sarmento, contava que em 2028 a despesa total do CSI ultrapassasse a casa dos mil milhões (os 800 milhões que refere são a despesa que acresce à existente em 2023, ou seja 235 milhões).

Uma projeção que não bate certo quer com as declarações de Miranda Sarmento em novembro de 2023 — quando questionado sobre o custo do aumento do CSI para 820 euros até 2028 assegurou que “não passaria das ‘dezenas ou poucas centenas de milhões de euros’, tendo um impacto ‘acomodável’, ‘não colocando em risco o equilíbrio orçamental’” — quer com as previsões de despesa para o CSI que apresentou em 2024 e 2025, que se revelaram muito insuficientes face ao verificado.

Recorde-se que em abril de 2024, quando o Executivo de Luís Montenegro entrou em funções, o Governo de António Costa tinha aumentado, no OE2024, o valor de referência do CSI em 62 euros, de 488 euros mensais para 550. Montenegro juntou-lhe mais 50 euros (perfazendo um valor de referência de 600 euros) e alterou os critérios de elegibilidade da prestação, retirando o rendimento dos filhos dos idosos da equação. Aumentou ainda a comparticipação dos medicamentos prescritos, que era de 50%, para 100% — trata-se dos Benefícios Adicionais de Saúde (BAS).