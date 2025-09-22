Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em novembro de 2023, Joaquim Miranda Sarmento assegurou, enquanto prospetivo ministro das Finanças, que a despesa com o aumento com o CSI proposta pela AD "não passaria das dezenas ou poucas centenas de milhões de euros”, “não colocando em risco o equilíbrio orçamental”. O Conselho de Finanças Públicas discorda.
Sociedade

Despesa com Complemento Solidário para Idosos está descontrolada

Contas de Conselho de Finanças Públicas confirmam, como o DN tinha adiantado em maio, que o gasto com CSI irá ultrapassar meio milhão de euros em 2025 — muito acima do orçamentado — e pode subir bem além de mil milhões em 2029. Até agora, Governo recusou esclarecer estimativa para desvio orçamental.
