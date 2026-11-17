A longevidade é "uma revolução silenciosa" que está a mudar e vai continuar a mudar todas as instituições e todos os sistemas públicos que temos e conhecemos, mas também introduz uma nova questão: o que vão fazer as pessoas depois de se reformarem e até ao final da vida, o que vão fazer durante "35 ou 40 anos" até aos 100 anos, por exemplo, pergunta o governador do Banco de Portugal, na abertura da 13.ª edição da conferência anual sobre o desenvolvimento económico português. O tema deste ano é longevidade, demografia e envelhecimento.

Segundo Álvaro Santos Pereira, há várias revoluções no mundo atual e que toda a gente vê (como a IA - Inteligência Artificial, disse), mas há outra que está a acontecer há muitas décadas e vai continuar: "A revolução da longevidade".

Para o governador, é uma revolução "pouco notada e debatida porque está a ocorrer ao longo de décadas, mas as suas consequências não podem e não devem ser subestimadas e é preciso adaptar as nossas instituições e sistemas a esta realidade incontornável".

"Grande parte das instituições e sistemas públicos atuais foi concebida numa época em que a estrutura demográfica era muito diferente da atual, os sistemas de educação, de proteção social e de saúde foram organizados para sociedades em que a esperança média de vida era bastante inferior à atual".

Dantes as pessoas trabalhavam até aos 60 e depois tinham mais quatro ou cinco anos para "desfrutar" das reformas e depois acontecia o "inevitável". "Neste momento, se vivermos até aos 100 anos, a transformação é total, porque se nós nos reformamos aos 60 aos 65, o que é que vamos fazer nos próximos 40 ou 35 anos?", atirou Santos Pereira.

"Quase todos estes sistemas que conhecemos foram desenvolvidos depois da Segunda Guerra Mundial [pós 1945], quando a esperança média de vida era 62, 63 anos, 65 no máximo". "Todos estes modelos, todos estes sistemas que foram criados, de educação, proteção social", foram criados há muitos anos, assumindo que as pessoas viviam mais cinco anos além da idade em que se reformam, algo que já não é verdade.

"Fazia-se primeiro a educação, depois trabalhava-se, depois reformava-se e depois morria-se." Neste momento, se vivermos até aos 100 anos e nos reformamos aos 60 aos 65, "temos que começar a pensar como vai ser", "vai ter implicações para tudo, para a educação, para a segurança social, para a saúde, para todos os nossos sistemas, para as políticas públicas, para as finanças públicas", defendeu o antigo ministro do PSD de Passos Coelho e antigo economista-chefe da OCDE.

"Temos que nos preparar para uma sociedade em que a vida até aos 100 anos é uma possibilidade concreta", em que há cada vez mais pessoas a viver até uma idade muito avançada, muito além dos 65 anos. Em Portugal a esperança média de vida ronda os 82 anos, recordou o governador.