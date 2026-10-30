Esperança de vida em Portugal aumenta para 81,85 anos no triénio 2023-2025

A esperança de vida à nascença em Portugal aumentou mais de três meses no triénio 2023-2025 em relação aos três anos anteriores, tendo passado dos 81,57 para os 81,85 anos, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE indicam que o aumento foi de 3,4 meses no caso dos homens e de 3,1 meses para as mulheres, sendo a esperança de vida à nascença agora de 79,22 e 84,26 anos, respetivamente.

A região Norte (NUTS II, regiões para fins estatísticos) registou nos últimos três anos a esperança de vida à nascença mais elevada, 82,31 anos - 79,83 para os homens e 84,57 para as mulheres.

“Em contrapartida, as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores foram aquelas onde se observaram valores mais baixos”, respetivamente, 80,06 e 78,69 anos.

As estatísticas do INE mostram ainda que, no período 2023-2025, as maiores diferenças de longevidade entre homens e mulheres se registaram nos Açores e no Alentejo, onde estas podem esperar viver, em média, mais 6,21 e 5,97 anos, respetivamente, do que aqueles.

Já as menores diferenças de longevidade entre sexos foram observadas nas regiões Norte e Oeste e Vale do Tejo (4,74 e 4,75 anos, respetivamente).

Em termos de sub-regiões (NUTS III) “a esperança de vida à nascença mais elevada registou-se no Cávado (83,06 anos)”.

Aos 65 anos, a esperança de vida foi estimada em 20,19 anos para o total da população no período 2023-2025, o que significa que os homens podiam esperar viver mais 18,49 anos e as mulheres 21,55, um aumento de 1,6 e 2,3 meses, respetivamente, em relação ao triénio 2022-2024, com a diferença entre a longevidade dos dois a situar-se nos 3,06 anos.

Também neste caso, foi na região Norte que nos últimos três anos se registou a esperança de vida aos 65 anos mais elevada para o total da população (20,49 anos), para os homens (18,93 anos) e para as mulheres (21,75 anos).

Em termos das sub-regiões, o Cávado e a Região de Coimbra registaram os valores mais elevados da esperança de vida aos 65 anos, 21,28 e 20,99 anos, respetivamente, indica o INE.

As estatísticas mostram também ter sido na Península de Setúbal e na Região Autónoma da Madeira que se registaram as maiores diferenças de longevidade aos 65 anos entre mulheres e homens e elas podiam esperar viver, em média, respetivamente, mais 3,27 e 3,30 anos do que eles, enquanto no Oeste e Vale do Tejo se verificou a menor diferença entre sexos (2,65 anos).