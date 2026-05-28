Portugueses com 65 anos podem esperar viver, pelo menos, mais 20 anos

A esperança de vida, no triénio de 2023-2025, aumentou para o total da população portuguesa, passando quem tem 65 anos esperar viver, pelo menos, mais 20,19 anos. O dado consta do relatório publicado esta quinta-feira, dia 28 maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o tema. De acordo com o mesmo documento, aos 65 anos os homens podem esperar viver mais 18,43 anos e as mulheres 21,55 anos, o que representa um aumento de 0,13 anos para o sexo masculino e de 0,20 anos para o feminino.Segundo o INE, no triénio de 2023-2025, a esperança de vida à nascença foi estimada em 81,75 anos, sendo 78,99 anos para os homens e 84,21 anos para as mulheres, o que representa, em relação ao triénio anterior, um aumento de 0,26 anos (3,1 meses) para homens e de 0,25 (3,0 meses) para mulheres. No mesmo documento, o instituto refere que no espaço de uma década, o aumento registado na esperança de vida à nascença foi de 1,28 anos para o total da população, de 1,56 anos para os homens e de 0,98 anos para as mulheres. Um aumento que, explicam ainda, resultou sobretudo de uma redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos. A contribuição das idades ainda mais avançadas foi superior para as mulheres em comparação aos homens. Em suma, este novo relatório do INE vem demonstrar que no último, triénio 2023-2025, as mulheres continuaram a viver mais anos do que os homens, mantendo-se, contudo, a tendência de convergência da esperança de vida à nascença de homens e mulheres, que foi interrompida em 2019-2021. O relatório revela ainda que, nos últimos dez anos, a diferença na esperança de vida à nascença entre homens e mulheres diminuiu de 5,80, em 2013-2015, para 5,22 anos, em 2023-2025. Ou seja, para o período de 2023-2025, estimou-se que 42,9% dos nados-vivos do sexo masculino e 61,9% dos nados-vivos do sexo feminino sobreviveram até à idade de 85 anos, quando no período de 2013-2015, a análise feita às condições de mortalidade específicas por idade observadas neste período, os valores eram, respetivamente, de 35,8% e 56,5%, para homens e para mulheres. E, segundo a estimativa do INE, em 2027, a idade da reforma vai subir para os 66 anos e 11 meses. Foi com base no aumento da esperança de vida da população global para os 20,19 anos que foi possível calcular a idade legal de acesso à reforma. Este valor é superior em dois meses ao de 2026 (66 nos e nove meses), que tinha já subido dois meses em relação a 2025. Em 2024, a idade de reforma ficou inalterada, nos 66 anos e quatro meses, face a 2023, ano em que se registou um recuo de três meses por comparação com a idade fixada para 2022, algo inédito desde que a idade da reforma passou a estar associada à esperança média de vida, mas que se deveu ao excesso de mortalidade durante a pandemia da covid-19. .Idade da reforma vai subir para os 66 anos e 11 meses em 2027