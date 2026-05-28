As mulheres continuaram a viver mais anos do que os homens.
As mulheres continuaram a viver mais anos do que os homens.
Sociedade

Portugueses com 65 anos podem esperar viver, pelo menos, mais 20 anos

Esperança de vida aumenta na última década em 1,28 anos para a população, 1,56 anos para os homens e 0,98 anos para as mulheres e prolonga idade da reforma a partir de 2027.
Publicado a
Loading content, please wait...
reforma
esperança de vida
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt