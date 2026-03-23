Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)
Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)FOTO: Leonardo Negrão
Economia

Ana Jacinto: “Restaurantes estão com muitos problemas. Qualquer sopro serve para abanar a estrutura”

O aumento dos custos e a quebra da procura, somados aos prejuízos das tempestades e à subida dos preços por via da guerra no Médio Oriente estão a ditar o crescente encerramento dos negócios. AHRESP pede que Governo vá mais longe nos apoios.
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