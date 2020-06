Viseu também recusa etapa. Estará a Volta de Portugal em risco?

Viseu também está fora. Depois de Viana do Castelo também a Câmara Municipal de Viseu informou a organização da Volta a Portugal em bicicleta de que não existem condições para receber a prova este ano. É a segunda desistência numa semana e já depois de o Governo e a DGS darem ok ao regresso do ciclismo à estrada e de terem aprovado as regras para o evento.

A RTP, televisão oficial da prova, já anunciou que a Volta a Portugal será adiada. A empresa de Joaquim Gomes que organiza a prova vai emitir um comunicado ainda esta quinta-feira para adiar a prova, mas já há quem tema o cancelamento.

"Viseu gosta muito da Volta a Portugal, tem uma ligação umbilical com a Volta a Portugal, mas achamos que não há condições, este ano, para Viseu acolher a Volta a Portugal. (...) Em primeiro lugar está a segurança das pessoas. Não podemos correr riscos e não podemos dar sinais contraditórios", defendeu António Almeida Henriques, explicando que a autarquia não pode anular eventos como a Feira de São Mateus ou a Meia Maratona do Dão em nome da saúde pública e depois permitir a prova rainha do ciclismo nacional.

Ainda mais quando as milhares de pessoas que todos os anos se deslocam a Viseu para ver passar os ciclistas este ano não o possam fazer.

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), assim como a DGS, anunciaram que a Volta a Portugal em bicicleta ia decorrer na data prevista, entre 29 de julho e 9 de agosto, assegurando o distanciamento social e sem concentrações com mais de 20 pessoas, nas partidas e chegadas. Ter maior precaução nas partidas e chegadas, que serão sem animação e talvez sem público; cerimónias de pódio mais simples e sem o tradicional beijinho; partidas sem livro de ponto, para impedir que a caneta passe de mão em mão; medidores de febre e testes de covid-19 a todos os que tiverem acreditação para o evento foram algumas das medidas aprovadas para garantir que a Volta ia para a estrada.