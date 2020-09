João Cancelo marca depois de quatro bolas ao ferro

41'- GOLO DE PORTUGAL. João Cancelo adianta a seleção nacional pouco antes do intervalo com um golaço

34'- Mais um remate ao ferro. Agora foi Raphaël Guerreiro a ver o poste impedir o golo de Portugal

27'- Joata acerta no ferro! Assistido por Bruno Fernandes, o avançado do Wolverhampton cabeceou ao poste

23'- João Félix acerta no ferro.... bola ainda sobra para Raphael Guerreiro, mas Livakovic defende para canto

19'- João Cancelo remata de trivela para grande defesa de Livakovic!

15'- Remate de João Félix contra Vida. Rúben Dias coloca a bola nas costas da linha defensiva croata, onde aparece Bruno Fernandes a assistir João Félix para o remate do avançado do Atlético Madrid que bateu no defesa croata

2'- Nikola Vlasic aproveita o espaço e remata à baliza de Portugal, mas Anthony Lopes desvia para canto

Começou o jogo

Cristiano Ronaldo é baixa para o jogo com a Croácia, na primeira jornada da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto. Portugal começa a defender o título conquistado em 2019 sem o capitão, que também já tinha falhado o início do apuramento da prova em 2018.

Uma infeção no dedo do pé direito impede assim o jogador da Juventus de fazer história, uma vez que foi no recinto portista que se estreou a marcar pela seleção há 16 anos (frente à Grécia, na abertura do Euro2004) e está a apenas um golo de chegar aos 100 golos na equipa nacional.

Equipas

Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; João Moutinho, Danilo e Bruno Fernandes; Diogo Jota, João Félix e Bernardo Silva

Croácia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Rebic; Kramaric