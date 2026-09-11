Vuelta. Enric Mas reage a poucos testes de maior e chega ao último dia de montanha com 1m37s de avanço

Enric Mas está seguro na liderança da camisola vermelha e não temeu nas acelerações até Estepona na 19.ª etapa da Volta a Espanha. O camisola vermelha, corredor da Movistar, mantém 1m37s de vantagem sobre Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) para as últimas duas etapas da corrida.

A ascensão final da etapa tinha 18,9 km de extensão, com pendentes médias nos 6,5%. Não era uma subida marcada pela altitude (não ultrapassava os 1300 metros) nem muito íngreme e isso, por si só, costuma ser indicador de pouco arrojo quando Tadej Pogacar não está em prova. Foi o que se verificou.

Apesar de um ritmo imposto pela Bora, houve alguns movimentos, mas Enric Mas reagiu sempre prontamente e mostrou capacidade apurada para defender a liderança, por vezes até sentado. Pressente-se que os rivais estão cada vez mais conformados com o resultado final, mas a estratégia decisiva de ataque tem de ser guardada para este sábado. Mas cegou ao lado de Roglic, Onley, Gall e Carapaz a 5m11s do vencedor, que nasceu da fuga.

A Movistar teve muita atenção aos escapados, a UAE até tentou preparar a fuga, quem sabe para João Almeida, mas os espanhóis selecionaram bem a proteção ao líder. Seria a força dos números, depois, a valer a primeira vitória da Pinarello Q36.5 em Grandes Voltas, projeto na estrada desde 2023, herdando a licença da MTN Qhubeka.

Gloag e Dunbar estavam na frente e foi o irlandês a arrancar para um triunfo, ele que já vencera duas tiradas na Volta a Espanha de 2024. Bateu Santiago Buitrago, líder da Bahrain, segundo na etapa e agora mais líder da camisola da montanha. Gloag fecharia o pódio.

Enric Mas leva então 1m37s de vantagem para Roglic, Gall está a 3m01s, com 2m16s de vantagem para Carapaz de modo a manter o pódio. Em Espanha, a cada montanha, aumentam os fãs na estrada porque se pressente que o maior jejum da história do país vai ser quebrado. Desde 2014, por Alberto Contador, que não há um local a vencer a prova de três semanas.

Pode ter desiludido alguns adeptos a falta de ataques na etapa 19, mas é na derradeira oportunidade, este sábado, que há lógica em atacar. E até de longe para surpreender a Movistar.

Depois dos primeiros 80 quilómetros, a partir de Granada, os corredores ultrapassarão duas vezes o Puerto de El Purche, um verdadeiro muro de 8 km e 8% de inclinação; entram depois noutro íngreme topo com 7 km de extensão, atingindo os 1670 metros de altitude (Puerto del Duque) a 30 km da meta. Será avisado procurar surpreender Enric Mas nessa subida e posterior descida, iniciando-se a subida de Collado del Aguacil a 9 km da meta. Essa, sim, um final com pendentes médias de 10%. Basta um quilómetro abaixo do nível de forma desejado para qualquer líder perder 30 segundos.