Enric Mas vence no Alto de Aitana e reforça liderança na Volta a Espanha

Enric Mas confirmou este domingo que está preparado para assumir o protagonismo na Volta a Espanha, ao vencer a nona etapa, disputada entre La Vila Joiosa e o Alto de Aitana, na distância de 187,4 quilómetros. O ciclista da Movistar impôs-se no sprint final ao britânico Oscar Onley e reforçou a liderança da classificação geral.

A tirada, uma das mais exigentes desta edição da prova espanhola, apresentou seis contagens de montanha e cerca de cinco mil metros de desnível acumulado. O percurso pelas montanhas da Costa Blanca terminou com uma subida de primeira categoria ao Alto de Aitana, com 22 quilómetros e uma inclinação média de 5,8%.

Depois de a fuga do dia ter sido anulada, a decisão ficou reservada para os últimos quilómetros da subida final. Onley lançou o ataque que provocou a seleção definitiva no grupo dos favoritos, mas Mas conseguiu responder e acompanhou o britânico até à chegada. O espanhol revelou-se depois mais rápido, conquistando a etapa ao fim de 5:10.40 horas.

Onley foi segundo, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Primoz Roglic terminou na terceira posição, a 12 segundos. Felix Gall foi quarto, a 18 segundos, e Cristian Rodríguez completou os cinco primeiros, a 20.

O triunfo permitiu a Enric Mas consolidar a camisola vermelha, que herdara no sábado na sequência do abandono de Tadej Pogacar. O esloveno, até então líder destacado da prova, sofreu uma queda grave durante a oitava etapa e foi obrigado a abandonar devido a uma fratura da clavícula esquerda, uma lesão cervical e uma concussão.

Na classificação geral, Mas dispõe agora de 1.18 minutos de vantagem sobre Roglic. Felix Gall ocupa o terceiro lugar, a 1.39, enquanto Onley subiu à quarta posição, a 2.20. Richard Carapaz completa os cinco primeiros, a 3.26 do líder.

João Almeida, que já se encontrava afastado da discussão pelos lugares cimeiros, concluiu a etapa no 65.º posto, a 19.56 minutos de Mas. O outro português em prova, Ivo Oliveira, terminou na 136.ª posição, a 37.49.

O pelotão cumpre esta segunda-feira o primeiro dia de descanso. A competição regressa na terça-feira com a décima etapa, uma tirada de 184,7 quilómetros entre Alcaraz e Elche de la Sierra.