Vinícius Júnior renovou com o Real Madrid até 2032

O Real Madrid oficializou, esta quinta-feira (6 de agosto), a renovação do contrato com Vinícius Júnior. O extremo brasileiro prolongou o vínculo que o liga ao clube espanhol desde 2018 até 2032 e passa a auferir 24 milhões de euros por época, mais 4 milhões de euros do que o ordenado atual, segundo o jornal AS."Vinícius Júnior tornou-se num dos jogadores mais importantes de uma das etapas com mais sucesso da história do Real Madrid. A sua contribuição em todos os títulos foi importantíssima, e surgiu através do seu estilo de jogo, das suas assistências e dos seus golos, entre eles os que marcou nas duas últimas finais da Liga dos Campeões, que o Real Madrid conquistou", pode ler-se no comunicado dos merengues.José Mourinho terá considerado o extremo indispensável implementar o seu projeto no Real Madrid e terá pressionado Florentino Pérez a resolver o dossiê da renovação e assim acabar com a novela do interesse do Arsenal, clube que teria mostrado interesse no internacional canarinho.Na época 2025/26, Vinícius Jr. contribuiu com 22 golos e 10 assistências nos 53 jogos que realizou. No total tem 128 golos em 375 partidas..Vinicius Júnior vence o The Best e Rúben Dias no melhor onze do ano.Vinicius Júnior renova contrato com o Real Madrid até 2027