Vasco Peso é campeão do mundo de tumbling
Vasco Peso sagrou-se campeão do mundo de tumbling este sábado, em Nanjing, na China. O ginasta português venceu a final do Campeonato do Mundo de Trampolins com 31,000 pontos, superando o azeri Tofig Aliyev, segundo classificado, que somou 29,700. O norte-americano Kaden Brown completou o pódio, com 28,900.
A decisão foi disputada em duas passagens. Na primeira, Vasco Peso obteve 30,500 pontos e chegou à ronda final na segunda posição, atrás de Aliyev, que tinha conseguido 30,900. Na passagem decisiva, o português apresentou uma série avaliada em 31,000 pontos — 13,100 de dificuldade e 17,900 de execução — e assumiu a liderança. Aliyev terminou com 29,700, resultado que confirmou o título mundial para o atleta luso.
A conquista em Nanjing acrescenta o título mundial a um ano de grande destaque para Vasco Peso. Em abril, o ginasta já se tinha sagrado campeão da Europa, em Portimão, ao vencer a final com 31,400 pontos. Na altura, Tofig Aliyev também foi segundo, com 29,300, e o dinamarquês Magnus Lindholmer terminou em terceiro, com 28,300.
O resultado representa uma subida expressiva face à edição anterior dos Mundiais. Em 2025, em Pamplona, Vasco Peso terminou a prova individual de tumbling no 15.º lugar, depois de alcançar 25,000 pontos na semifinal. Um ano depois, chegou à final entre os oito melhores e concluiu a competição no primeiro lugar.
O português garantiu a presença na decisão em Nanjing depois de terminar a segunda fase de qualificação no quarto lugar, com 29,700 pontos. Foi o único atleta português a apurar-se para a final individual de tumbling: João Saraiva concluiu essa fase na 16.ª posição e João Azinheira na 23.ª.
A seleção nacional também competiu na final masculina por equipas, na qual Vasco Peso se juntou a João Azinheira, Diogo Gomes e João Saraiva. Portugal terminou em quinto lugar. A comitiva portuguesa já tinha conquistado uma medalha de prata no duplo mini-trampolim por equipas, através de André Dias, Diogo Fernandes, Diogo Cabral e Francisco José.
No tumbling, os ginastas percorrem uma pista executando sequências de saltos e rotações. A nota combina a dificuldade dos elementos com a qualidade da execução. Em Nanjing, Vasco Peso somou as duas componentes necessárias para superar os adversários na ronda decisiva e alcançar o título mundial.