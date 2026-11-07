Vasco Peso é campeão do mundo de tumbling

Vasco Peso sagrou-se campeão do mundo de tumbling este sábado, em Nanjing, na China. O ginasta português venceu a final do Campeonato do Mundo de Trampolins com 31,000 pontos, superando o azeri Tofig Aliyev, segundo classificado, que somou 29,700. O norte-americano Kaden Brown completou o pódio, com 28,900.

A decisão foi disputada em duas passagens. Na primeira, Vasco Peso obteve 30,500 pontos e chegou à ronda final na segunda posição, atrás de Aliyev, que tinha conseguido 30,900. Na passagem decisiva, o português apresentou uma série avaliada em 31,000 pontos — 13,100 de dificuldade e 17,900 de execução — e assumiu a liderança. Aliyev terminou com 29,700, resultado que confirmou o título mundial para o atleta luso.

A conquista em Nanjing acrescenta o título mundial a um ano de grande destaque para Vasco Peso. Em abril, o ginasta já se tinha sagrado campeão da Europa, em Portimão, ao vencer a final com 31,400 pontos. Na altura, Tofig Aliyev também foi segundo, com 29,300, e o dinamarquês Magnus Lindholmer terminou em terceiro, com 28,300.