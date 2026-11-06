Portugal conquista prata por equipas no Mundial de trampolins

Portugal conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na prova masculina por equipas de duplo minitrampolim do Campeonato do Mundo de trampolins, que decorre em Nanjing, na China. A seleção portuguesa terminou no segundo lugar, com 22 pontos, atrás da Rússia, que venceu a competição. Os Estados Unidos completaram o pódio.

A equipa foi formada por Diogo Cabral, Diogo Fernandes, Francisco José e André Dias. Cabral obteve 30,000 pontos, Fernandes somou 28,700 e Francisco José alcançou 27,000. A medalha é a primeira de Portugal nesta edição do Campeonato do Mundo.

Portugal garantiu também presença na final de tumbling através de Vasco Peso, que se qualificou em quarto lugar, com 29,700 pontos. João Saraiva terminou no 16.º posto e João Azinheira no 23.º. A competição realiza-se até domingo, 8 de novembro.