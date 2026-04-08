Portimão recebe a elite europeia no maior Europeu de Trampolins de sempre em Portugal

O Portimão Arena recebe, entre esta quarta-feira, dia 8 e domingo, dia 12, a 30.ª edição do Campeonato da Europa de Trampolins, uma das principais competições do calendário continental da ginástica, que regressa a Portugal pelo segundo ano consecutivo depois de a edição anterior ter sido realizada em Guimarães, em 2024. Durante cinco dias, a cidade algarvia torna-se o centro da modalidade na Europa, acolhendo mais de 700 ginastas provenientes de cerca de 30 federações nacionais, distribuídos pelos escalões sénior, júnior e sub-21, além de uma estrutura organizativa que integra mais de duas centenas de oficiais entre treinadores, juízes, médicos, fisioterapeutas e responsáveis técnicos das delegações participantes. O evento confirma a crescente relevância do país no panorama internacional da ginástica de trampolins e consolida a capacidade portuguesa para acolher competições de grande dimensão.O campeonato inclui provas nas disciplinas de trampolim individual e sincronizado, duplo mini-trampolim e tumbling, reunindo alguns dos principais nomes europeus destas especialidades. A edição de 2026 apresenta ainda uma novidade histórica no programa competitivo, com a introdução oficial do escalão sub-21 em Campeonatos da Europa, incluindo a estreia da competição de trampolim sincronizado misto neste nível etário, um formato recente que acrescenta novas dinâmicas à competição e que representa uma aposta estratégica no desenvolvimento das gerações intermédias entre os escalões júnior e sénior. Esta inovação constitui um dos elementos mais marcantes do campeonato e poderá influenciar a evolução futura do programa competitivo europeu. A competição assume igualmente relevância acrescida no ciclo internacional da modalidade por integrar o percurso de qualificação para os Jogos Europeus de 2027, o que reforça o valor competitivo das provas e aumenta o nível de exigência entre as seleções participantes. .Portugal apresenta-se com ambição reforçada, beneficiando do fator casa e de um ciclo recente particularmente positivo em termos de resultados internacionais, que tem contribuído para afirmar a seleção nacional como uma presença regular entre os países mais competitivos do continente. Entre os participantes confirmados encontram-se vários campeões europeus, mundiais e olímpicos, o que antecipa um nível competitivo elevado nas três disciplinas em programa. Destaca-se a presença do campeão olímpico Ivan Litvinovich, bem como de campeões europeus em título como Pedro Ferreira, Magnus Lindholmer e Alexandra Efraimoglou, além de vários medalhados em Campeonatos do Mundo nas disciplinas de tumbling e duplo mini-trampolim. A concentração deste conjunto de atletas de elite transforma a competição de Portimão numa das edições mais exigentes dos últimos anos e reforça o interesse internacional do evento..Ao longo de cinco dias de provas, o Portimão Arena acolhe qualificações, semifinais e finais nas várias categorias individuais, sincronizadas e por equipas. O evento assume ainda impacto relevante para a projeção internacional da cidade de Portimão e da região do Algarve, reforçando a sua capacidade para receber grandes competições desportivas e contribuindo para a promoção do desporto de alto rendimento em Portugal. .Portugal conquista bronze em trampolim individual por equipas no Mundial