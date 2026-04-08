Portimão recebe a elite europeia no maior Europeu de Trampolins de sempre em Portugal
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Portimão recebe a elite europeia no maior Europeu de Trampolins de sempre em Portugal

Mais de 700 ginastas de cerca de 30 países competem entre 8 e 12 de abril no Portimão Arena, numa edição histórica que estreia o escalão Sub-21 e coloca Portugal na luta pelas medalhas
Cecília Carmo
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