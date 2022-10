Varzim elimina Sporting e coloca muitas questões a Amorim

Que o Sporting não atravessa um bom momento já se sabia (que Rúben Amorim é intocável também), mas o Varzim resolveu reforçar o mau momento dos leões e colocar o treinador e a estrutura em cheque, com uma eliminação precoce na Taça de Portugal.

A derrota de hoje (1-0) frente a uma equipa da Liga 3 (o terceiro escalão do futebol português, que teve uma ronda em grande) coloca mais uma vez em causa o método do desnorte de Amorim nesta má fase. Sem Ricardo Esgaio na equipa, no banco ou na bancada (a contas com uma virose), a equipa leonina entrou com Marsá a titular na defesa, Sotiris no meio-campo e Franco Israel na baliza, além de um trio de luxo na frente: Edwards, Trincão e Paulinho. Pedro Gonçalves ficou no banco e quando Amorim recorreu a ele no segundo tempo não fez a diferença como é habitual.

O técnico do Varzim, Tiago Margarido, apostou em Rúben Gonçalves e Onyeka Osemene e deu-se bem. A equipa defendeu bem e atreveu-se a criar algum perigo e oportunidades de golo. Mas a verdade é que no geral o espetáculo não foi lá grande coisa no primeiro tempo. Muito pobre mesmo. O Sporting teve muita bola, mas não conseguiu desmontar a organização adversária.

A segunda parte foi melhor no que diz respeito ao futebol jogado. A equipa da Liga 3 ia acreditando sem comprometer o sonho com a ansiedade e nervosismo dos minutos. O que para o Sporting era exatamente ao contrário. João Faria aos 70 minutos antecipou-se a Paulinho e marcou o golo que daria o triunfo à equipa da Póvoa e eliminaria os leões, incapazes de dar a volta ao resultado negativo.

É a terceira vez que o Sporting é eliminado por uma equipa do terceiro escalão na Taça de Portugal, a segunda nas últimas quatro épocas. A forma como Rúben Amorim mandou recolher a equipa aos balneários no final do jogo é sinal do desagrado do técnico, mas convém começar a fazer alguma introspeção primeiro.

No final do encontro o treinador disse que o Sporting "mostrou incapacidade de marcar golo contra uma equipa muito bem organizada" e lamentou a fase em que qualquer bola que vá à baliza leonina dá golo. E depois de dar os parabéns ao Varzim, admitiu que a eliminação é dura para o clube: "Claro que é duro. Sou treinador do Sporting e isto são momentos que marcam e inadmissíveis. São momentos inaceitáveis e que podem acontecer na Taça."

O Sporting foi uma das seis equipas da I Liga que não resistiram à terceira eliminatória este domingo. Boavista, Chaves, Rio Ave, Portimonense e Paços de Ferreira também ficaram fora da prova rainha do futebol português. Tal com aconteceu com o Santa Clara e o Marítimo, no sábado, num total de oito primodivisionários eliminados nesta ronda. O Benfica também sofreu diante do Caldas, mas sorriu nas grandes penalidades.

