Tarde de pesadelo para equipas da I Liga na Taça de Portugal: cinco eliminadas

O Boavista foi hoje eliminado da Taça de Portugal de futebol, ao perder por 1-0 no terreno do Machico, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória. A formação madeirense, nona classificada da Série B do quarto escalão, impôs-se aos axadrezados, quintos da I Liga, com um golo de Roberto Gouveia, aos 45 minutos.

O Machico assegurou a presença na quarta eliminatória. Tal como o Vit. Setúbal (Liga 3), que eliminou o primodivisionário Paços de Ferreira. No Estádio do Bonfim, os sadinos adiantou-se no marcador aos 46 minutos, com um golo de José Varela, ampliando a vantagem aos 70, por intermédio de François.

Com este triunfo (2-0), o Vit. Setúbal segue em frente para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, competição que já conquistou por três vezes. Também o Lank Vilaverdense eliminou o Portimonense, da I Liga, ao vencer, por 2-0 em jogo da terceira eliminatória. A equipa que lidera a série A da Liga 3, ainda sem derrotas, inaugurou o marcador aos 31 minutos, por André Soares, e fez o segundo já perto do final da partida, com Edmilson a marcar aos 90+2.

Já o Rio Ave tornou-se mais uma formação da I Liga eliminada esta tarde. Os vilacondenses foram batidos pelo Oliveira do Hospital-Rio Ave, por 3-2. Também o Chaves perdeu diante do Valadares Gaia, por 3-2, após prolongamento, e disse adeus à Taça de Portugal. A equipa do 4.º escalão segue em frente.

O Sp. Braga contrariou a tendência e venceu o Felgueiras (2-1). Bruno Rodrigues deu vantagem aos minhotos, mas Daniel Rodrigues empatou três minutos depois. Um golo do defesa central Paulo Oliveira marcado aos 89 minutos deu a vitória aos bracarenses, no terreno da equipa da Liga 3. O Sp. Braga já ergueu o troféu em 1965-66, 2015-16 e 2020-21 e voltaram assim às vitórias, depois de quatro jogos sem vencer em todas as competições.

Ainda esta noite joga-se o Varzim-Sporting e o Anadia-FC Porto.

Resultados da 3.ª eliminatória deste domingo

Felgueiras-Sp. Braga, 1-2

(Daniel Rodrigues 64'; Bruno Rodrigues 62' e Paulo Oliveira 89')



Oliveira do Hospital-Rio Ave, 3-2 (após prolongamento)

(Rui Batalha 68' e 73' e Patrick 115'; Ruiz 25' e Vítor Gomes 76')



Valadares Gaia-Desportivo de Chaves, 3-2 (após prolongamento)

(Joseph 85', Assis 90'+2 e Pio Junior 112'; Steven Vitória 35' e Guima 90'+4)



Bragança-Pevidém, 0-1 (após prolongamento)

(Vítor Hugo 98')



Montalegre-São João de Ver, 1-3

(Bruno Guimarães 16'; Jaime Poulson 50', Tamble Monteiro 64' e 69')



Pêro Pinheiro-Sporting de Pombal, 4-0

(Diogo Lamas 6' pen., e 22', João Hilário 64' e Efraim Mavengo 85')



Courense-Camacha, 0-6



Dumiense-Real Sport Clube, 2-1

(João Victor 71 e Totas 79''; Danilson Tavares 12')



Tirsense-Leixões, 1-4

(André Fontes 35'; João Oliveira 28' e 83', Kiki Silva 62' e Rúben Araújo 74')



Machico-Boavista, 1-0

(Roberto Gouveia 45'+1)



Vit. Setúbal-Paços de Ferreira, 2-0

(José Varela 46' e Adama François 69')



São Martinho-Casa Pia, 0-2

(Rafael Martins 51' e Poloni 90'+3)



Vianense-Beira-Mar, 1-2

(Bruno Silva 37'; Marcelo Santiago 80' e 82')



Vilaverdense-Portimonense, 2-0

(André Soares 31' e Edmilson 90'+2)



Rabo de Peixe-Sertanense, 2-1

(Minhoca 31' e Diogo Andrade 55' pen.; Chigua Ogugua 21'