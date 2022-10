Mafra eliminou o Marítimo, numa ronda dominada pelos clubes da I Liga

Os jogadores do Mafra festejam após vencerem o Marítimo, durante o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal disputado no Estádio Municipal de Mafra.

O Mafra da II Liga venceu o primodivisionário Marítimo, por 4-2, após prolongamento, depois de um empate (2-2) no final do tempo regulamentar, e segue em frente na Taça de Portugal de futebol.

A jogar fora, os insulares adiantaram-se no marcador por Diogo Mendes, mas os da casa empataram por Lucas Silva ainda antes do intervalo. Na segunda parte, o Marítimo voltou a adiantar-se com um golo de Xadas, mas a equipa da II Liga empatou aos 90"+4", por Murilo, numa altura em que os madeirenses já atuam com menos um por expulsão de Soñora.

No prolongamento, o Mafra, treinado por Ricardo Sousa e que na época passada chegou às meias finais, marcou mais dois golos (por Pedro Lucas e Murilo), garantindo o apuramento para a próxima eliminatória da Taça de Portugal e agudizando a fase negra dos insulares (são últimos na I Liga com apenas um ponto).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Marítimo foi a primeira equipa (e única até hoje) do escalão principal do futebol português a ser eliminada.

Ainda ontem o Famalicão bateu o Trofense (1-0), com um golo de Puma, enquanto o Gil Vicente não sentiu grandes dificuldades em vencer o Serpa (3-0). Já o Arouca bateu o Fontinha (2-0) e o Vit. Guimarães o Canelas 2010 (3-1).

Mais dificuldade sentiu o Vizela, que só eliminou o Penafiel nas grandes penalidades (2-1), depois de um empate a três no tempo regulamentar e após prolongamento. Destaque ainda para a eliminação do Belenenses ante o Sanjoanense após prolongamento (3-2).

Falta jogar o Tondela - Santa Clara (20.00) e o Caldas - Benfica (20.45).

Domingo é dia do FC Porto visitar o Anadia e do Sporting ir a Varzim. Já o Sp. Braga joga em Felgueiras e procura voltar aos triunfos depois de três derrotas e um empate.

Resultados deste sábado

Penafiel-Vizela, 3-3 (1-2 após grandes penalidades)

(Castanheira 4', Silvério 61' e Marcus 70'; Kiko Bondoso 46', Sarmento 75' e Carlos Isaac 80')

Sanjoanense-Belenenses, 3-2 (após prolongamento)

(Nuno Barbosa 82', Elijah Benedict 95' e Joel Silva 112'; Pedro Martelo 45'+4 e Clé 103' g.p)

Mafra-Marítimo, 4-2

(Lucas Rodrigues 42', Murilo 90'+5 e 115' e Pedro Lucas 110'; Diogo Mendes 22' e Xadas 60')

Ac. Viseu-Oriental, 1-0

(Quizera 5')

Imortal-Farense, 0-3

(Velásquez 7', Marco Matias 24' e 26')

Nacional-UD Oliveirense, 3-1

(Witi 14', Dudu 108' e Danilovic g.p 113'; Volnei Feltes 81')

Fontinhas-Arouca, 0-2

(Oday Dabbagh 10' e Bruno Marques 78')

Canelas 2010-Vit. Guimarães, 1-3

(Eduardo Souza 45'+2; André André g.p. 23' e Johnston 28' e 40')

Trofense-Famalicão, 0-1

(Puma 69')

Serpa-Gil Vicente, 0-3

(Rui Martins 15' p.b, Alipour 25' e Arai 54')