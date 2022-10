Benfica treme, mas não cai nas Caldas

Fazendo jus ao lema da Taça de Portugal, onde os pequenos por vezes se agigantam, o Caldas fez-se merecedor de uma decisão nas grandes penalidades, após um empate no tempo regulamentar e após prolongamento (1-1). A sorte dos penáltis não lhe sorriu e o Benfica segue em frente na Taça de Portugal, competição que já não vence desde 2017.

A equipa das Caldas da Rainha investiu muito na receção ao Benfica - 250 mil euros em obras de melhoramento do Estádio Campo da Mata, também conhecido por Mata Encantada - e a equipa liderada por José Vala exibiu-se a grande nível. A jogar em 3x5x2, a equipa da Liga 3 pressionou os encarnados e teve uma excelente oportunidade para marcar aos 38 minutos. João Silva aproveitou um passe errado de Enzo Fernández e atirou de longe para uma grande defesa de Helton Leite, que desviou a bola para o poste!

Roger Schmidt alterou cinco elementos no seu onze inicial (4x2x3x1): saíram Odysseas Vlachodimos, Alexander Bah (lesionado), Nicolás Otamendi, Rafa Silva e Gonçalo Ramos; entraram Helton Leite, Gilberto, John Brooks, Julian Draxler e Rodrigo Pinho. Enzo não descansou e foi uma das águias em destaque. Aos 34 minutos Fredrik Aursnes apareceu na área, recebeu a bola de Enzo, rodou e finalizou, só que estava em posição irregular e o árbitro anulou o lance.

O Benfica entrou fortíssimo para o segundo tempo, muito por culpa da entrada de Petar Musa, que deu profundidade ao ataque encarnado. Aos 53 minutos, João Mário recuperou uma bola e colocou-a em Petar Musa, que tirou vários adversários da frente e atirou para o 1-0. O mesmo Musa podia ter feito o 2-0 pouco tempo depois, mas perdeu o duelo com Wilson Soares, que faz mais duas grandes defesas.

A equipa de Roger Schmidt demorava em sossegar os adeptos. Grimaldo fez a bola rasar no poste na marcação de um livre direto. O Caldas acreditou na sorte e foi para cima da defesa encarnada, que consentiu um golo. António Silva falhou a receção e Gonçalo Barreiras aproveitou para isolar-se e finalizar por entre as pernas de Helton Leite. Se o central voltou a comprometer (tinha cometido um penálti, em Paris, frente ao PSG), o guarda redes também não ficou melhor na fotografia.

Com muita alma e coração, mas também muita organização defensiva e algum atrevimento ofensivo, o Caldas levou o jogo para prolongamento. Com o 1-1 a persistir, a decisão da eliminatória foi para as grandes penalidades. E aí o Benfica acertou mais remates e foi mais feliz (5-3), mantendo-se invicta ao 18.º jogo (15 vitórias e três empates).

Segue-se o jogo com o FC Porto, na próxima sexta-feira. O clássico da jornada 10 da I Liga, antecede a receção à Juventus, que pode valer o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.