Varandas e ministra reúnem com FC Porto na mira

Frederico Varandas terá esta quarta-feira (15h30) uma reunião, pedida pelo Sporting com “caráter de urgência”, com Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, e Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto. O presidente leonino solicitou o encontro para discutir os comportamentos que vão pautando o Desporto em Portugal, mas incidindo no que têm sido as tensões com o FC Porto. O caso mais recente, e que fez espoletar o pedido, segue-se ao que o Sporting classificou como “repugnante”, mencionando “práticas obscuras” por parte do adversário, relatando um “balneário com cheiro tóxico e intenso” no pavilhão do FC Porto, pouco antes de entrar no clássico de andebol contra os dragões. O Sporting viria a vencer por 33-30 num jogo que aproxima os leões do título. Sabe-se que o odor a amoníaco foi confirmado pela Federação Portuguesa de Andebol. O Sporting ficou impossibilitado de usar o jogador Christian Moga e também o treinador Ricardo Costa ficou afetado. Ambos foram avaliados pela equipa de bombeiros no local, encaminhados depois para a clínica profissional afeta ao jogo, embora não fossem depois vistos em nenhum hospital. O jogo começou com atraso de 15 minutos e o FC Porto considerou que as acusações foram “graves e abusivas”, aumentando a crispação quando Mário Santos, diretor-geral das modalidades, acusou Martim Costa, do Sporting, de ter agredido um adepto. A Federação Portuguesa de Andebol estará representada na reunião por Miguel Laranjeiro, presidente do organismo, que o DN tentou contactar, mas sem sucesso. A Federação, preocupada com as repercussões e possíveis conflitos em jogos posteriores, enviou uma participação ao Conselho de Disciplina.O episódio vem na linha de outros registados nos últimos meses entre os dois clubes. Frederico Varandas foi suspenso por 20 dias por intitular André Villas-Boas de “mentiroso” e “cobarde”. Já o presidente do FC Porto foi suspenso por dez dias, após as palavras, no dia 3 de março, acusando Varandas de já ter “chamado ladrão ao presidente da Federação [Pedro Proença], a Nuno Almeida e João Capela [árbitros]” - o que resultou, depois, numa participação dos verdes e brancos. O JN avançou que um grupo de adeptos do FC Porto pedira um corte formal de relações com o Sporting, o que terá sido negado pelo clube, no entanto a animosidade entre os dois emblemas cresce de tom. O Sporting pretende ver ações concretas para minimizar condicionamentos e lembrará, a título de exemplo, que o árbitro Fábio Veríssimo, no jogo dos dragões contra o Braga em futebol, foi confrontado com imagens no balneário de um possível erro de julgamento. Não se excluem ou confirmam, nesta fase, participações judiciais caso se repitam certos comportamentos. A secretaria de Estado e o ministério acompanham o escalar do conflito e apelam à pacificação. Até ao fecho desta edição, a tutela não respondeu às questões do DN. .Suárez, Varandas e Villas-Boas com processos do Conselho de Disciplina da FPF após clássico da Taça.Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting com 89,47% dos votos