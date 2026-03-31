Frederico Varandas, presidente do Sporting, pediu para se encontrar com o Governo com “caráter de urgência”.
Frederico Varandas, presidente do Sporting, pediu para se encontrar com o Governo com “caráter de urgência”. D.R.
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Varandas e ministra reúnem com FC Porto na mira

Animosidade entre clubes sobe de tom e Margarida Balseiro Lopes e o secretário de Estado do Desporto ouvirão reivindicações.
Frederico Bártolo
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