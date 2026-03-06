Suárez, Varandas e Villas-Boas com processos do Conselho de Disciplina da FPF após clássico da Taça

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou hoje processos a Suárez, avançado do Sporting, e aos presidentes Frederico Varandas, dos leões, e André Villas-Boas, do FC Porto, após o clássico da Taça de Portugal.Em causa estão incidentes ocorridos durante e depois da vitória caseira dos detentores do troféu sobre os líderes isolados da I Liga (1-0), com um penálti do internacional colombiano Luis Suárez, que permitiu à equipa verde e branca adiantar-se nas meias-finais da prova rainha.O CD da FPF abriu um procedimento contra Suárez, na sequência de uma participação submetida pelo FC Porto, crítico do comportamento do atleta no jogo realizado na terça-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa..FC Porto prepara queixa contra Frederico Varandas após declarações no clássico. No fim do encontro, em declarações na zona mista, o presidente azul e branco, André Villas-Boas, acusou o avançado de ter “chamado ladrão com gestos” ao árbitro Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.Os dragões queixaram-se também de alegadas agressões de Suárez ao defesa central polaco Jan Bednarek, que saiu na primeira parte, devido a problemas físicos, e foi inicialmente diagnosticado com um traumatismo na grade costal, estando em dúvida para a visita ao Benfica, no domingo, na 25.ª jornada do campeonato.Villas-Boas recebeu um processo do órgão disciplinar federativo por causa das declarações prestadas no fim do jogo, com base numa participação dos leões, cenário extensível a Frederico Varandas, que também visou o líder do FC Porto na zona mista e foi alvo de uma queixa azul e branca..Villas-Boas anuncia queixa contra Suárez. Varandas diz que FC Porto está com “medo” e acusa presidente adversário de ser “mentiroso”\n. A secção não profissional do CD da FPF instaurou ainda um processo de averiguações sobre factos ocorridos depois do clássico, bem como um procedimento disciplinar ao dinamarquês Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, por alegada agressão no triunfo ‘leonino’ na receção ao também primodivisionário AVS (3-2, após prolongamento), em 05 de fevereiro, para os ‘quartos’ da Taça de Portugal.O FC Porto submeteu uma participação contra Hjulmand, que, na sequência de uma disputa aérea, atingiu na cabeça o hispano-uruguaio Tiago Galletto, aos 115 minutos, numa altura em que o embate estava empatado, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa ‘leonina’, que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o golo da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.Ao afastar o AVS, 18.º e último classificado da I Liga, o Sporting qualificou-se para as ‘meias’ da Taça de Portugal, que estão a ser disputadas pela derradeira vez a duas mãos esta época, marcando encontro com o FC Porto.O jogo da segunda mão ainda não tem data marcada, mas está previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto, no último clássico da temporada entre os dois clubes, posicionados nos dois primeiros lugares da I Liga e separados por quatro pontos a 10 jornadas do fim..Sporting vence FC Porto na primeira batalha pelo acesso à final da Taça de Portugal (veja o golo). A outra vaga na partida decisiva da 86.ª edição da Taça de Portugal será garantida por Fafe, da Liga 3, ou Torreense, do segundo escalão, que empataram no Minho (1-1), em 4 de fevereiro, na abertura das meias, e reencontram-se no próximo mês.