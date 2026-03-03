Luis Suárez festeja depois de abrir o marcador de penálti.
Sporting vence FC Porto na primeira batalha pelo acesso à final da Taça de Portugal (veja o golo)

Um golo do colombiano Luis Suárez deu a vitória aos leões por 1-0 na primeira mão realizada em Alvalade. Em abril os dragões estão obrigados a dar a volta à eliminatória se quiserem ir ao Jamor.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um golo do goleador colombiano Luis Suárez na transformação de um penálti deu ao Sporting o triunfo por 1-0, em Alvalade, com o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os portistas têm agora de dar a volta a esta eliminatória para conseguirem estar na final do Jamor. Em abril os leões vão entrar no Estádio do Dragão com a necessidade de empatar.

O jogo foi de grande intensidade e emoção, com as duas equipas a procurarem a baliza adversária, ainda que a primeira parte se salde apenas por remates de longe de William Gomes e Fresneda, que não foram enquadrados.

A segunda parte começou com o mesmo ritmo e com o portista Alan Varela a rematar ao poste em mais um remate de fora da área.

E aos 58 minutos surgiu a melhor oportunidade para o Sporting com Fresneda a desviar para o poste e, na sequência, Pepê derrubou Hjulmand com o árbitro Cláudio Pereira a não ter dúvidas e a assinalar penálti. O colombiano Luis Suárez aproveitou para bater Diogo Costa e abrir o marcador em Alvalade.

Veja os golos:

