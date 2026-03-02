Farioli garante FC Porto no "melhor momento" e lança aviso para o jogo com o Sporting: "Vamos atrás deles"

Francesco Farioli admitiu esta segunda-feira, 2 de março, que o FC Porto conhece bem o Sporting e assumiu que a partida desta terça-feira em Alvalade, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal será "diferente" do jogo de há um mês no Dragão (1-1) a contar para a I Liga."Gostamos de pensar em cada competição individualmente. Vão haver mudanças em relação ao último jogo, porque eles começaram a pressionar homem a homem nos últimos encontros. Acho que o Sporting vai ser agressivo, tem estado muito bem, com um bom trabalho de Rui Borges, com apenas uma derrota, frente ao FC Porto, em 52 jogos na Taça e na I Liga", destacou o treinador italiano.Nesse sentido, considera que será "um jogo muito tático e encaixado". "Não imagino o Sporting a esperar na sua metade do campo como fizeram no Dragão. Acho que eles sabem o que esperar de nós e nesse aspeto somos previsíveis, vamos pressionar sempre em cima", avisou, deixando uma garantia: "Vamos atrás deles, mas com humildade. Vamos ter de nos adaptar, com possíveis surpresas em relação a jogadores e às suas características."Este jogo em Alvalade enquadra-se, segundo Farioli, num ciclo "complicado de seis jogos em três competições", com "muitos desafios a nível mental e físico". "Vamos jogo a jogo, para ter apenas uma hora para digerir emoções e voltar a preparar o jogo seguinte. A estabilidade mental é a parte mais importante, pois não há resultado que nos coloque com demasiada confiança. Assim que um jogo acaba, é passar para os outros a seguir", explicou.Farioli garante que apesar do nível de exigência altíssimo que se aproxima, os jogadores do FC Porto estão "muito bem fisicamente". "Estamos no melhor momento. Em 37 jogos, corremos mais que todos os adversários, por isso a, nível físico, não tenho medo para estes próximos jogos", disse, admitindo que esse fator não ganha jogos, mas "é essencial para o tipo de jogo" que pretende fazer.O treinador do FC Porto revelou que apenas não poderá contar com o defesa brasileiro Thiago Silva, que recupera de lesão, mas "regressa, quase de certeza, no jogo com o Benfica", marcado para o próximo domingo, na Luz, a contar para a I Liga. Em contrapartida, "Martim Fernandes está de volta" às opções. Além de Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong, que recuperam de lesões graves, de fora mantém-se o extremo Borja Sainz, que só treinou esta segunda-feira depois de ter estado em Espanha devido à morte de sua mãe e que faz agora "um programa específico de recuperação". "Claro que este momento não é bom, muito complicado emocionalmente, mas voltou e vai ser amado por todos. Vai trabalhar muito para ficar pronto e está motivado para isso. Estava disponível para viajar com a equipa, mas prefiro que fique em casa, de volta à rotina, para voltar com calma aos trabalhos", detalhou.Farioli foi ainda questionado sobre o polémico penálti sobre Fofana, que deu vantagem ao FC Porto frente ao Arouca nos instantes finais da partida da 24.ª jornada da I Liga. "Acho que não há dúvidas de que é penálti. O Fofana está a rematar e o árbitro está a poucos metros do lance. Neste momento há uma mistura entre vermelho e verde... Qual é a cor que isso dá? Esta parte do jogo é conhecida, estamos dentro, ouvimos, se fossemos falar de tudo, dava uma conferência", disse..Rui Borges quer Sporting "muito unido" para ganhar vantagem sobre "a equipa que melhor defende em Portugal".Cláudio Pereira estreia-se em clássicos no Sporting-FC Porto da Taça de Portugal