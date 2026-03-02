Rui Borges quer Sporting "muito unido" para ganhar vantagem sobre "a equipa que melhor defende em Portugal"

Rui Borges, treinador do Sporting, definiu esta segunda-feira, 2 de março, como principal objetivo para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal alcançar "uma vantagem" para levar para o segundo jogo.O clássico, marcado para esta terça-feira, às 20h45, em Alvalade, será para o técnico leonino marcado pelo "grande respeito entre as duas equipas", que ocupam os dois primeiros lugares da I Liga. "Sabemos que há sempre um lado estratégico, como é normal dos jogos grandes, mas às vezes temos de ser mais inteligentes porque as equipas não se expõem", disse, mostrando-se convencido que será "um bom jogo com duas equipas a querer jogar". Nesse sentido, tendo em conta o lado estratégico, Rui Borges disse não estar à espera de muitas mudanças na equipa do FC Porto mas admitiu que "há sempre algumas" surpresas.O treinador do Sporting admitiu que para este jogo tem "poucas dúvidas" quanto à forma de encarar o duelo com o FC Porto e admitiu a possibilidade de a sua equipa "estar mais vezes em bloco baixo como num jogo de Champions".Por outro lado, disse que os dragões são "a equipa que melhor defende em Portugal, sabe jogar em bloco baixo e é forte no ataque rápido". E nesse sentido lembrou que no último jogo entre as duas equipas, o Sporting conseguiu "anular bastante bem" essas qualidades e "o adversário quase não criou ocasiões" para marcar. "Vamos ter de ser muito comprometidos a defender, contra uma equipa que também é. Com bola teremos de estar muito unidos", sublinhou.Rui Borges deixou um pedido aos adeptos para que "apoiem" a equipa e, dessa forma, transmitam essa "força para ganhar este jogo". Certo é que as polémicas que rodearam o último clássico, no Dragão, para a I Liga, "não vai mexer nada" com a forma de abordar esta partida. "Queremos muito ganhar para ganhar um troféu que vencemos na época passada. A motivação é essa", sublinhou, não querendo recordar a forma como o Sporting foi recebido na partida do campeonato.Com o jogo com o Sp. Braga para a I Liga marcado para o próximo sábado, Rui Borges garantiu que está só a pensar no duelo com o FC Porto porque o Sporting pode "dar um grande passo para defender um título" conquistado na época passada. O treinador do Sporting admitiu que o avançado grego Ioannidis "está em dúvida" para este clássico da Taça de Portugal, revelando que a condição física do jogador "tem de ser avaliada dia a dia". Certo é que Pedro Gonçalves e Zeno Debast "estão prontos para ir a jogo".Sobre a possibilidade de manter João Virgínia como titular nos jogos da Taça de Portugal, Rui Borges preferiu esconder o jogo: "Nunca disse quem era o titular. Entre Rui Silva, Virgínia e Callai todos têm de estar preparados. Não existe um titular existem guarda-redes do Sporting e qualquer um pode jogar.".Cláudio Pereira estreia-se em clássicos no Sporting-FC Porto da Taça de Portugal