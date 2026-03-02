Cláudio Pereira estreia-se em clássicos no Sporting-FC Porto da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Cláudio Pereira para arbitrar a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting CP e FC Porto, marcada para terça-feira, 3 de março, às 20h45, no Estádio José Alvalade.O árbitro, de 39 anos pertence à Associação de Futebol de Aveiro, vai dirigir pela primeira vez um clássico entre dois dos chamados três grandes do futebol português, apesar de já ter arbitrado jogos de ambas as equipas em outras ocasiões. A equipa de arbitragem será composta pelos assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus, pelo quarto árbitro Hélder Malheiro, pelo VAR Manuel Oliveira e pelo AVAR Nuno Eiras.Este será o terceiro confronto entre Sporting e FC Porto na temporada 2025/26. O primeiro teve lugar a 30 de agosto, para o campeonato, com vitória portista por 2-1 em Alvalade, sob arbitragem de João Gonçalves. O segundo ocorreu a 9 de fevereiro, no Estádio do Dragão, terminando empatado 1-1, num encontro dirigido por Luís Godinho.Será a 13.ª partida do Sporting arbitrada por Cláudio Pereira, com um registo de dez vitórias, um empate e uma derrota dos leões. No caso do FC Porto, será o seu nono encontro sob, tendo os dragões vencido todos os anteriores. Na presente temporada, o juiz dirigiu o empate entre Sporting e Sporting de Braga e a vitória portista frente ao Santa Clara.A segunda mão das meias-finais está agendada para o final de abril e o vencedor irá defrontar na final o Torreense ou o Fafe, que empataram 1-1 no primeiro jogo. Paralelamente à Taça de Portugal, Sporting e FC Porto continuam também na luta pelo título nacional, com a equipa orientada por Francesco Farioli a liderar a classificação com 65 pontos, mais quatro do que a formação comandada por Rui Borges..Rui Borges lança avisos para o Estoril e garante que no Sporting ninguém vai jogar a pensar no FC Porto.Meias-finais da Taça de Portugal podem ter Sporting-FC Porto. Fafe e Torreense lutam por lugar na final