Meias-finais da Taça de Portugal podem ter Sporting-FC Porto. Fafe e Torreense lutam por lugar na final

O sorteio ditou que a final terá uma equipa dos escalões secundários. Leões defrontam dragões se conseguirem eliminar o AVS.
Carlos Nogueira
O sorteio das meias-finais da Taça de Portugal, realizado esta quinta-feira, 15 de janeiro, ditaram que poderá haver um clássico entre Sporting e FC Porto, sendo que para isso os leões terão de ultrapassar o AVS, num jogo adiado para 3 de fevereiro.

No outro jogo Fafe, equipa da Liga 3 que eliminou o Sporting de Braga, vai discutir um lugar na final com o Torreense, da II Liga, pelo que haverá uma equipa dos escalões secundários na final do Jamor, algo que não acontece desde a época 2009/10, quando o Desportivo de Chaves perdeu com o FC Porto por 1-2.

As meias-finais disputam-se a duas mãos nos dias 3 a 5 de março e 21 a 23 de abril.

