Rui Borges lança avisos para o Estoril e garante que no Sporting ninguém vai jogar a pensar no FC Porto

Rui Borges garantiu esta quinta-feira, 26 de fevereiro, que o jogo desta sexta-feira com o Estoril, da 24.ª jornada da I Liga, em Alvalade, "vai ser dos mais difíceis" que o Sporting vai ter esta temporada, tendo em conta que se trata de "uma equipa dinâmica no processo ofensivo", que inclusive diz serem características "parecidas" com a sua equipa."O Estoril gosta de ter bola, tem bons jogadores, nas suas ações ofensivas. Em alguns momentos tem alguns desequilíbrios, mas faz parte dos abusos que procuram, mas acredito que nos vai expor a problemas diferentes do que temos apanhado", sublinhou o treinador leonino.Para este jogo Rui Borges revelou que Debast, Kochorashvili e Ricardo Mangas não vão poder jogar, sendo que o belga já está recuperado de lesão, mas ainda não tem ritmo. Por sua vez, o avançado grego Ioannidis "está em dúvida". Em contrapartida, "Nuno Santos está bem" e pode ser utilizado, embora tenha o problema de ter estado "muito tempo parado": "Falta-lhe ainda a parte física e atlética, mas está a sentir-se cada vez melhor e disponível".O treinador leonino não revelou entretanto se vai optar por Pedro Gonçalves ou o brasileiro Luís Guilherme no onze inicial. "Já fizemos grandes jogos com o Pote e frente ao Moreirense um sem ele, em que jogou o Luís Guilherme. Naquela posição já jogou o Trincão... São todos importantes. São jogadores diferentes, mas importantes. Fico feliz por ter mais soluções", argumentou.Esta partida surge quatro dias antes do clássico com o FC Porto, da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, algo que Rui Borges disse não estar a pensar neste momento em que o Estoril é o próximo adversário. "Nem falei com ninguém sobre o jogo com o FC Porto. O nosso foco é o campeonato, estamos a correr atrás do primeiro lugar", sublinhou.Questionado sobre se esta é a fase mais importante da época para o Sporting, o treinador admitiu ser "natural" haver essa ideia, uma vez que também se aproximam jogos da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões. "É uma fase importante para o desfecho das provas em que estamos, mas a equipa vai estar ligada e super motivada", sublinhou, assegurando ainda que "o importante é ter todos os jogadores disponíveis". O treinador do Sporting disse ainda não ter preferência entre defrontar Real Madrid ou Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza esta sexta-feira. "Só se for pelas horas de voo... Vou desfrutar do jogo na Noruega ou em Espanha, afinal disputar os oitavos é o que nos motiva", disse, lembrando que o objetivo é "passar aos quartos de final, independentemente do adversário".