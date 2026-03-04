FC Porto prepara queixa contra Frederico Varandas após declarações no clássico

O FC Porto vai apresentar uma queixa contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas, pelas declarações que este proferiu no final do encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, confirmou esta quarta-feira, 4 de março, fonte portista.Na participação dos dragões ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estarão em causa as acusações dirigidas ao clube azul e branco e, em particular, ao seu presidente, André Villas-Boas, na zona mista do Estádio José Alvalade, em Lisboa.“O presidente André Villas-Boas mente, é mentiroso. Com um mentiroso eu vivo bem, mas é muito pequeno para a entidade que governa. O que lhe dói na ferida é que ele e os amigos à volta dele não têm dimensão ética para serem dirigentes de um clube de futebol da dimensão do FC Porto”, afirmou Varandas, após a partida, que terminou com vitória dos leões por 1-0..Villas-Boas anuncia queixa contra Suárez. Varandas diz que FC Porto está com “medo” e acusa presidente adversário de ser “mentiroso”\n. As palavras do líder leonino surgiram pouco depois de o seu homólogo portista também se ter dirigido à comunicação social, anunciando a intenção de apresentar uma participação contra o avançado Luis Suárez, que terá “chamado ladrão com gestos” ao árbitro da partida, além de acusar o Sporting de ser “completamente impune” no futebol português.“Quando um presidente sente que a equipa é forte e vai ser campeã, não é preciso fazer isto. Ele tem muito medo, não consegue disputar este campeonato 11 para 11 com os nossos jogadores. Está a tentar castigos deste e daquele, já vamos no andebol, eu já tenho não sei quantos processos. É cobarde, cobarde, cobarde”, acrescentou Varandas.O Sporting venceu na terça-feira o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal, na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o único golo dos leões, que tinham perdido (1-2) em casa com os dragões para a I Liga..Sporting vence FC Porto na primeira batalha pelo acesso à final da Taça de Portugal (veja o golo). O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.