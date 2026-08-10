UAE desforra-se no contrarrelógio da Volta a Portugal e Guerin defende-se de Nych na luta pela amarela

Julius Johansen, ex-corredor da agora denominada Anicolor-Campicarn, voltou a Portugal, agora pela UAE Emirates, e pode dizer-se satisfeito com a prestação. Ganhou o prólogo, envergou a amarela e foi também o mais forte no contrarrelógio de 17,4 km que ligou Anadia a Águeda. Desde Sangalhos se percebeu que o dinamarquês iria marcar a sua pegada. Bateu o primeiro tempo de grande registo, abaixo dos 22 minutos, por obra de Enzo Leijnse, da Anicolor. Quase 45 segundos retirados ao tempo, o que deixava claro que só homens do top-10 poderiam ameaçar a vitória. Tal não aconteceu. E a UAE depois de ver Pericas no domingo não conseguir a vitória na Torre, sai com a segunda vitória de etapa. "Estou muito feliz. Gosto de terminar assim a minha Volta a Portugal. Queria uma etapa. Sabia que o prólogo seria positivo, mas também esperava um bom dia neste crono. É uma grande vitória", destacou na entrevista rápida à RTP.Na luta pela geral, Tiago Antunes fez um contrarrelógio exuberante, terminou em segundo a etapa, a 30 segundos dos 21m13s de Johansen. Como tal, o corredor da Efapel saltou de oitavo a terceiro na classificação geral.Alexis Guerin tinha perdido no maior crono da Volta de 2025 1m15s para Artem Nych, mas esta segunda-feira a amarela deu-lhe motivação extra e conseguiu o oitavo posto na etapa. Cedeu somente 14 segundos para Artem Nych. Arriscou de tal forma que até passeios subiu. O francês da Anicolor tem 1m12s para o bicampeão, russo, companheiro de equipa. "Era um contrarrelógio técnico, foi um resultado dentro do esperado. Artem está muito bem, Guerin foi com tudo, arriscou um bocadinho e disse-lhe até para não arriscar tanto. A equipa quer segurar a amarela, mas ainda falta a parte mais dura da Volta a Portugal", relativizou Rúben Pereira, diretor da Anicolor, lembrando as "exigências do Gerês e da Senhora da Graça", vincando o "orgulho" por ver Johansen, "com uma história de vida incrível", vencer o crono."Não tenho medo, tenho uma equipa de grande nível e somos um coletivo de amigos. O objetivo é sempre ganhar a Volta. Temos dois planos. Sabíamos que se não fosse Nych, eu estaria em posição de poder ganhar", respondeu Guerin, líder da classificação. "Estamos no pódio, falta muita Volta a Portugal, mas não era a distância que queríamos ter do primeiro", admitiu Tiago Antunes, contente pelo crono "técnico e favorável" às suas características. "É uma guerra, como tem sido todo o ano", disse o homem da Efapel, reconhecendo a batalha entre Anicolor e Efapel.Tiago Antunes fica a 1m52s, José Fernandes a 2m04s e Pericas, da UAE, sobe de nono a quarto classificado, agora a 2m26s. Os dois homens da Euskaltel no top-10 foram os mais prejudicados na etapa.À margem da corrida, Rui Oliveira teve acompanhamento no carro por Iúri Leitão , com quem foi campeão olímpico de pista há exatamente dois anos. A Volta a Portugal tem esta terça-feira o dia de descanso da corrida..Guerin é rei na Torre e a Anicolor fica mais perto da terceira vitória seguida na Volta a Portugal.Volta a Portugal. Francisco Campos vence em Queluz, Rui Oliveira é o novo camisola amarela.Volta a Portugal. Santiago Mesa ganha etapa renhida e decidida só no 'photo finish'.Dinamarquês Julius Johansen vence em Lisboa e é o primeiro líder da 87.ª edição da Volta a Portugal