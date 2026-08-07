Volta a Portugal. Santiago Mesa ganha etapa renhida e decidida só no 'photo finish'

Emoção até ao fim. A 87.ª edição da Volta a Portugal, cuja segunda etapa se disputou esta sexta-feira, 7 de agosto, entre Sines e Albufeira (180,4 quilómetros), está a ser renhida e discutida até à linha de meta. Depois de na quinta-feira Francisco Campos (Tavira) ter confirmado o seu triunfo no sprint final, esta sexta-feira voltou a acontecer o mesmo e foi, até, necessário recorrer ao photo finish para atribuir a vitória ao colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn), batendo Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) por apenas 16 centésimos de segundo, registando o tempo final de 03:59,08 horas.O argentino Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) completou o pódio.Na frente da corrida Rui Oliveira (UAE Emirates), que terminou no sexto lugar, com o mesmo tempo, e segurou a camisola amarela com 07:45.32 horas.Este sábado, 8 de agosto, a Volta segue para o interior alentejano, ligando Beja a Elvas (182,2 km), naquela que será a etapa mais longa da prova e que é, de novo, propícia a srinters..Volta a Portugal. Francisco Campos vence em Queluz, Rui Oliveira é o novo camisola amarela