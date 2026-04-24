Tribunal espanhol decide que não há qualquer responsabilidade criminal nas mortes de Diogo Jota e André Silva
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Tribunal espanhol decide que não há qualquer responsabilidade criminal nas mortes de Diogo Jota e André Silva

Após ter levado a cabo uma investigação e analisado as provas recolhidas no local do acidente, um tribunal espanhol decidiu que o processo-crime iria ser arquivado.
David Pereira
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Não há qualquer tipo de indícios de responsabilidade criminal nas mortes de Diogo Jota e do irmão mais novo do internacional português, André Silva, decidiu a Justiça espanhola, segundo o jornal online The Athletic.

Após ter levado a cabo uma investigação e analisado as provas recolhidas no local do acidente, um tribunal espanhol decidiu que o processo-crime iria ser arquivado.

"O Tribunal de Primeira Instância de Puebla de Sanabria arquivou o caso em novembro do ano passado, após avaliar as provas documentais do processo e, em particular, os relatórios periciais emitidos pela Unidade de Trânsito da Guardia Civil", adianta o portal, que cita fonte do Tribunal Superior de Justiça de Castela e Leão.

O arquivamento não impede, porém, a possibilidade de as partes afetadas intentarem uma ação civil para reclamar o que considerem apropriado.

A investigação também revelou que o Lamborghini em que Diogo Jota e André Silva seguiam sofreu um acidente devido ao excesso de velocidade aquando da ultrapassagem de uma outra viatura.

Os dois irmãos morreram a 3 de julho do ano passado, na sequência de um acidente na A52, em Cernadilla, Zamora, Espanha, quando o rebentamento de um pneu levou a que o internacional português, 28 anos, perdesse o controlo do veículo, que acabou por embater no separador central. Uma fuga no depósito de combustível motivou uma explosão.

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Um pneu que rebentou e "possível excesso de velocidade" na origem do acidente que vitimou Diogo Jota e o irmão

André Silva, 25 anos, acompanhava o irmão na viagem rumo a Santander, onde iriam apanhar um ferry rumo ao Reino Unido, para que Diogo Jota integrasse os trabalhos de pré-época do Liverpool.

Jota havia sido desaconselhado pelos médicos a viajar de avião para evitar a pressão da altitude, uma vez que semanas antes tinha feito uma pequena cirurgia a uma lesão pulmonar.

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Tribunal de Primeira Instância de Puebla de Sanabria

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