Homenagem em Anfield. Filhos de Diogo Jota sobem ao relvado antes do Liverpool-Wolverhampton

Ao lado de Virgil van Dijk, o capitão dos reds, Dinis e Duarte, os filhos mais velhos de Diogo Jota e Rute Cardoso, pisaram este sábado, 27 de dezembro, o relvado de Anfield numa homenagem ao jogador que morreu a 3 de julho deste ano num acidente de carro, em Espanha, que vitimou também o irmão do avançado, André Silva. Antes do início do Liverpool-Wolverhampton (os reds venceram por 2-1), a contar para a 18.ª jornada da Premier League, as duas crianças subiram ao palco do encontro, num momento seguido com emoção pelos adeptos e que foi acompanhado por Rute Cardoso, que estava nas bancadas. A homenagem antecedeu o primeiro jogo, desde a morte de Diogo Jota, entre as duas equipas que o internacional português representou em Inglaterra. Depois de três épocas no Wolves, o jogador passou a vestir a camisola do Liverpool em 2020. Veja aqui o momento em que Dinis e Duarte entraram em campo, juntamente com outras crianças da família, ao mesmo tempo que as duas equipas pisaram o relvado..Uma homenagem que se fez sentir nas bancadas antes do início do encontro e ao minuto 20 (número da camisola de Jota) com os adeptos a entoar o nome do internacional português.Ainda antes do jogo, a equipa do Wolverhampton prestou homenagem a Diogo Jota num memorial junto ao estádio do Liverpool.