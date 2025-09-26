Treinador Arne Slot confirma que Liverpool pagou a totalidade do contrato de Diogo Jota

O treinador Arne Slot confirmou que o Liverpool decidiu pagar à família de Diogo Jota, que morreu em 03 de julho num acidente de viação, em Espanha, a totalidade do contrato, em declarações na quinta-feira à TNT Sports.Segundo o treinador neerlandês, que abordou com emoção o tema e destacou a raridade do gesto, os proprietários do Liverpool, alguns dias após o acidente, decidiram pagar a totalidade do contrato de Diogo Jota [até 2027] à mulher e aos filhos.“Muitas pessoas podem pensar que isto é normal, mas não é", afirmou o treinador do Liverpool, clube da Premier League que Diogo Jota representava na altura do fatal acidente..Diogo Jota e Jorge Costa homenageados e condecorados a título póstumo . Arne Slot falou ainda da forma como os adeptos ‘reds’ reagiram à morte do internacional português, do luto, das sucessivas homenagens e do difícil regresso do plantel ao trabalho após as cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André.“Senti muito orgulho no que os adeptos fizeram, mas também é justo reconhecer os donos do clube. São muitas vezes criticados, tal como os treinadores, mas a forma como lidaram com esta situação foi exemplar”, disse ainda Arne Slot.Arne Slot disse ainda que pensa muitas vezes no que estará a sentir a família de Diogo Jota e André e na dor enorme que vão carregar para sempre, mas reconhece que, por muito complicado e doloroso que seja, “a vida segue em frente”..Muita emoção no primeiro jogo do Liverpool após a morte de Diogo Jota (veja fotos e vídeos). Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha, que ainda se encontra sob investigação.Jota jogava há cinco épocas no Liverpool, emblema pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas..Diogo Jota "nunca será esquecido". Liverpool retira camisola 20 em todas as equipas do clube. Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique.