Maria Salgado sagrou-se campeã europeia da World Surf League (WSL) na temporada 2026/27. A surfista portuguesa, de 19 anos, confirmou o primeiro lugar no ranking após o final do Taiwan Open of Surfing, este domingo, e sucede à espanhola Janire González Etxabarri. No ano passado, Salgado tinha terminado a época como vice-campeã europeia.

A ausência na etapa de Taiwan não impediu a portuguesa de preservar a liderança. O QS 6000 contou pontos tanto para os rankings regionais como para o Challenger Series, circuito de acesso ao Championship Tour, a principal divisão mundial do surf.

Francisco Ordonhas também não competiu em Taiwan e fechou a classificação europeia masculina no terceiro lugar. O britânico Lukas Skinner conquistou o título, enquanto o português desceu da vice-liderança para a terceira posição. Ordonhas, campeão nacional em título, garantiu igualmente uma vaga no Challenger Series de 2027.

A etapa de Taiwan terminou sem portugueses em prova. Francisca Veselko foi a melhor representante nacional, ao alcançar o 17.º lugar. A surfista foi eliminada na ronda de 32, numa bateria decidida por apenas 0,06 pontos: somou 10,27, contra 10,33 da australiana Gia Lorentson.

Os resultados em Taiwan não alteraram as posições de Veselko e Teresa Bonvalot no ranking do Challenger Series: a primeira mantém-se em segundo e Bonvalot em terceiro, quando falta uma etapa para fechar a época. A decisão será em Newcastle, na Austrália, entre 1 e 7 de março de 2027.

Com Salgado e Ordonhas já apurados, Portugal terá também Francisca Veselko, Teresa Bonvalot, Frederico Morais e Guilherme Ribeiro no Challenger Series de 2027. A última prova do circuito será decisiva para quem procura garantir a qualificação para o Championship Tour.