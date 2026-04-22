Supremo Tribunal confirma absolvição de Neymar e do Barcelona dos crimes de corrupção e fraude

O futebolista brasileiro Neymar e os dirigentes do Barcelona foram esta quarta-feira, 22 de abril, absolvidos pelo Supremo Tribunal de Espanha das acusações de corrupção e fraude na sua transferência para o clube catalão em 2013.O julgamento de há quatro anos já tinha decretado a absolvição, sendo que após recurso para o tribunal superior acabou por ser confirmada essa sentença, sendo a decisão datada de 16 de abril.Em comunicado, o Supremo afirmou "que os fatos provados demonstraram a inconsistência da acusação”. “Não houve crime de corrupção nos negócios nem fraude por parte do jogador, nem dos seus representantes, nem por parte do FC Barcelona. Tudo resultou de uma decisão desportiva do clube, que quis garantir a sua contratação e depois decidiu antecipá-la”, acrescenta a nota.O jogador de 34 anos, que atua atualmente no Santos, fica assim livre de qualquer acusação, tal como os seus pais, os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, bem como um antigo dirigente do Santos, clube de São Paulo de onde o avançado se transferiu em 2013, quando tinha apenas 19 anos..Transferência de Neymar investigada. Ministério francês alvo de buscas.Neymar multado em três milhões de euros por crimes ambientais no Brasil