Sporting homenageia o "Senhor Formação". Torneio Aurélio Pereira traz Real Madrid e Manchester City a Lisboa

Arrancou esta sexta-feira, 10 de abril, a primeira edição do Torneio Aurélio Pereira, uma homenagem ao legado do "Senhor Formação", que conta com equipas da formação, sub-11 e sub-13, de cinco clubes: Sporting, Betis, PSV Eindhoven, Manchester City e Real Madrid, num evento que decorre no Estádio Universitário de Lisboa até domingo.O arranque da prova contou com muitas as pessoas, entre eles muitos jogadores descobertos por ele, incluindo os padrinhos do evento, Rui Patrício e Adrien Silva. Os campeões da Europa pela seleção no Euro 2026 subiram ao relvado, juntamente com Geovany Quenda e Carlos Pereira, irmão de Aurélio Pereira, que também foi jogador e treinador dos leões, integrado na equipa técnica de Paulo Bento, e os netos de Aurélio Pereira, Tomás e Filipe.O guarda redes com mais jogos de leão ao peito, Rui Patrício aplaudiu a iniciativa e disse estar orgulhoso por ser um dos padrinhos deste torneio. "Quem viveu com o senhor Aurélio Pereira sabe a importância que teve para todos nós e para os que estão a surgir. É um momento muito importante para o Sporting e para nós é um orgulho estarmos aqui e podermos ser padrinhos do primeiro Torneio Aurélio Pereira. Todos sabem que o Sporting sempre lançou muitos jogadores da formação e vai continuar a lançar, sempre foi um clube que deu condições a todos os jogadores. Ele poder ter visto o nosso crescimento e o que conquistámos no futebol é um motivo de orgulho para nós e para ele", afirmou Rui Patrício, que se despediu dos relvados há poucos meses, tal como Adrien.O antigo médio leonino recordou que o antigo diretor da formação "tinha sempre uma palavra amiga para todos". Adrien destacou ainda o modelo que Aurélio Pereira implementou nas camadas jovens, que foi copiado pelos rivais e ajudou o Sporting durante a crise financeira. "Os adversários imitaram o que foi feito, para o bem do nosso país. A ligação que tínhamos com ele era especial, de amigos. É por isso que respondemos "presente", é uma alegria estar aqui e manter o nome de Aurélio Pereira no patamar mais alto".Aurélio Pereira foi responsável pela descoberta e aposta em muitos dos maiores nomes do futebol nacional, a começar por Cristiano Ronaldo, e ainda Luís Figo, Paulo Futre, Ricardo Quaresma, Nani, Rui Patrício e Adrien entre muitos outros. Por isso lhe chamavam o "Senhor Formação", que muitas vezes era como um pai para os atletas.Por isso na opinião de Carlos Pereira, o tributo agora prestado ao irmão é reflexo de 50 anos de "um trabalho de uma grande dedicação", em defesa e promoção do futebol praticado por jovens, fosse a observar ou a detetar talento. O histórico olheiro e responsável pelo departamento de recrutamento e formação do Sporting morreu em 8 de abril de 2025, aos 77 anos. .Aurélio Pereira, o "olho de ouro" da formação do Sporting.Aurélio Pereira. O adeus do “Senhor Formação” com “olho de ouro” para talentos como Ronaldo