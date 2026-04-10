Sporting homenageia o "Senhor Formação". Torneio Aurélio Pereira traz Real Madrid e Manchester City a Lisboa
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Sporting homenageia o "Senhor Formação". Torneio Aurélio Pereira traz Real Madrid e Manchester City a Lisboa

Primeira edição do Torneio Aurélio Pereira conta com a presença de Sporting, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester City e Betis.
Isaura Almeida
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Arrancou esta sexta-feira, 10 de abril, a primeira edição do Torneio Aurélio Pereira, uma homenagem ao legado do "Senhor Formação", que conta com equipas da formação, sub-11 e sub-13, de cinco clubes: Sporting, Betis, PSV Eindhoven, Manchester City e Real Madrid, num evento que decorre no Estádio Universitário de Lisboa até domingo.

O arranque da prova contou com muitas as pessoas, entre eles muitos jogadores descobertos por ele, incluindo os padrinhos do evento, Rui Patrício e Adrien Silva. Os campeões da Europa pela seleção no Euro 2026 subiram ao relvado, juntamente com Geovany Quenda e Carlos Pereira, irmão de Aurélio Pereira, que também foi jogador e treinador dos leões, integrado na equipa técnica de Paulo Bento, e os netos de Aurélio Pereira, Tomás e Filipe.

O guarda redes com mais jogos de leão ao peito, Rui Patrício aplaudiu a iniciativa e disse estar orgulhoso por ser um dos padrinhos deste torneio. "Quem viveu com o senhor Aurélio Pereira sabe a importância que teve para todos nós e para os que estão a surgir. É um momento muito importante para o Sporting e para nós é um orgulho estarmos aqui e podermos ser padrinhos do primeiro Torneio Aurélio Pereira. Todos sabem que o Sporting sempre lançou muitos jogadores da formação e vai continuar a lançar, sempre foi um clube que deu condições a todos os jogadores. Ele poder ter visto o nosso crescimento e o que conquistámos no futebol é um motivo de orgulho para nós e para ele", afirmou Rui Patrício, que se despediu dos relvados há poucos meses, tal como Adrien.

O antigo médio leonino recordou que o antigo diretor da formação "tinha sempre uma palavra amiga para todos". Adrien destacou ainda o modelo que Aurélio Pereira implementou nas camadas jovens, que foi copiado pelos rivais e ajudou o Sporting durante a crise financeira. "Os adversários imitaram o que foi feito, para o bem do nosso país. A ligação que tínhamos com ele era especial, de amigos. É por isso que respondemos "presente", é uma alegria estar aqui e manter o nome de Aurélio Pereira no patamar mais alto".

Aurélio Pereira foi responsável pela descoberta e aposta em muitos dos maiores nomes do futebol nacional, a começar por Cristiano Ronaldo, e ainda Luís Figo, Paulo Futre, Ricardo Quaresma, Nani, Rui Patrício e Adrien entre muitos outros. Por isso lhe chamavam o "Senhor Formação", que muitas vezes era como um pai para os atletas.

Por isso na opinião de Carlos Pereira, o tributo agora prestado ao irmão é reflexo de 50 anos de "um trabalho de uma grande dedicação", em defesa e promoção do futebol praticado por jovens, fosse a observar ou a detetar talento.

O histórico olheiro e responsável pelo departamento de recrutamento e formação do Sporting morreu em 8 de abril de 2025, aos 77 anos.

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