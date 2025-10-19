Sintrense elimina Rio Ave e marca encontro com o FC Porto. Benfica vai à Tapadinha na próxima ronda

Em duelo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Atlético bateu, este domingo, dia 19 de outubro, o Felgueiras, por 2-0, com golos de Caleb e Catarino Pascoal e fez a festa a dobrar. Além de seguir em prova, na próxima ronda irá receber, na Tapadinha, o Benfica, que na sexta-feira venceu o Chaves (2-0). A última ve que se encontraram foi em 1982, com as águias a vencerem por 6-0. .Já o Sintrense, do quarto escalão nacional, fez Taça ao eliminar o Rio Ave (3-2) e garantiu um bilhete para o Estádio do Dragão para defrontar um velho conhecido, o FC Porto, que eliminou o Celouricense (4-0). Já na edição do ano passado, as duas equipas enfrentaram, com os dragões a levarem a melhor. Antes, o Fafe tinha eliminado o primodivisionário Moreirense (1-0), uma das cinco equipas da I Liga já eliminadas na terceira ronda.O Sporting venceu o Paços de Ferreira (3-2) e irá defrontar o Marinhense (Campeonato de Portugal), que eliminou o Anadia, nos penáltis após um nulo no período regulamentar (6-7).Ainda hoje, o Vit. Guimarães venceu o União Lamas (1-0), com um golo de Óscar Rivas e garantiu um lugar na 4.ª eliminatória da prova rainha do futebol português. Tal como o Casa Pia, que eliminou o Ançã, da distrital de Coimbra, com um triunfo, por 3-0.Programa da IV eliminatóriaAtlético (L3) - Benfica (I Liga)Sp. Braga (I Liga) - Nacional (I Liga)AVS (I Liga) - Académico Viseu (II Liga)Estoril Praia (I) - Famalicão (I Liga)1.º Dezembro (L3) - União de Leiria (II Liga)Alpendorada (CP) - Casa Pia (I Liga)Fafe (L3) - Arouca (I Liga)Tondela (I Liga) - Caldas (L3)Farense (II Liga) - Silves (Distritais)Santa Clara (I Liga) - Comércio e Indústria (CP)Lusitânia de Lourosa(II Liga) – Torreense (II Liga)Vit. Guimarães (I Liga) - Mortágua (CP)Sporting(I Liga) - Marinhense (CP)Vila Meã (CP) - Amarante (L3)Sporting de Covilhã (L3) – Lusitano de Évora (L3)FC Porto (I Liga) - Sintrense (CP)